اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. تحت مظلة المتحدة «مصر بيت الدراما»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

مصر والأردن: تكثيف جهود تسوية الأزمة الفلسطينية

«السيسي» و«الصفدي» بحثا توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري.. والرئيس يوجّه الحكومة بدعم كامل للمزارعين وتعزيز سمعة المنتج المصري عالميا

اتحاد منتجي مصر يضم 18 شركة ويهدف لضبط سوق الإنتاج

تحت مظلة «المتحدة» «مصر بيت الدراما»

المنتجون: خطوة تأسيس الاتحاد الجديد في صالح الصناعة وتضمن استمرار تطويرها

«مقار»: اجتماعات دورية لمناقشة جميع قضايا الصناعة.. و«العدل»: لا بد من توحيد الأجور

فنانون: الفكرة جيدة وعظيمة والشركات المنضمة إلى الاتحاد «قلوبهم على الصناعة»

نقاد: بداية عهد درامي أكثر تنوعا.. وفرصة لوضع ضوابط لتنظيم قواعد العمل بين الشركات

كشف بترولي في خليج السويس بمعدل 2500 برميل يوميا

الوزارة: خطة لحفر عدد إضافي من الآبار الاستكشافية

قضية التمويل الأجنبي: الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85

الصفقات لم تتوقف

الأهلي يجدد التفاوض مع بيراميدز للحصول على إبراهيم عادل.. و«السولية» في طريقه للرحيل

اللجنة الثلاثية تتسلم إدارة الزمالك.. وتحركات للتجديد لـ«فتوح».. وحسم الملفات المعلقة

الصفحة الثانية

الوزارة: مشروعات نهضة التعليم زادت الطاقة الاستيعابية في الجامعات

تنسيق «المرحلة الثانية».. الكُل له مكان

«التعليم العالي»: 85.97% للبيطري و80.60% للحاسبات والمعلومات والتمريض

انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب والتحويل المناظر وغير المناظر غدا وحتى 28 أغسطس وفقاً لضوابط المجلس الأعلى للجامعات.. وأماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة في كليات التربية النوعية والرياضية والحقوق والآداب انتساب والخدمة الاجتماعية ومعاهد السياحة والفنادق

الصفحة الثالثة

السيد عطا: توجيهات من وزير التعليم العالي بتذليل العقبات أمام الطلاب وتوفير جميع الخدمات لهم

المشرف على التنسيق: تحديد موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة خلال أيام

موقع التنسيق مؤمّن تماما ولجنة الضبطية القضائية داهمت 380 كيانا وهميا تقدم خدمة دون سند قانوني.. والغلق والتشميع والإحالة للنيابة عقوبة المخالفين

الجامعات: مستعدون لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل فور وصول ملفات الترشيح

التزام كامل بالخريطة الزمنية المحددة للعام الجديد المقرر انطلاقه نهاية سبتمبر.. و«الخشت»: فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة القاهرة من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة.. و«قنديل»: صيانة شاملة لمنشآت «حلوان».. و«دسوقي»: لا تعديل أو ترحيل لأعمال الدراسة بـ«كفر الشيخ».. و«فرحات»: «المنيا» جاهزة

الصفحة الرابعة

وزير الري: مصر تقترب من خط الشح المائي.. وإجراءات لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة لمواجهة التحديات

تعاون وتنسيق «مصري - هولندي» في قضايا المياه.. و«سويلم»: دراسة التغذية بالرمال في 9 مواقع لمجابهة تغير المناخ

«التعليم»: انتهاء أعمال صيانة المباني التعليمية استعدادا للدراسة

مباحثات مصرية بريطانية لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية ورعاية المهاجرين

«سها»: حريصون على تلبية احتياجات الأسواق العالمية لطلب العمالة المؤهلة

استبعاد المدارس الخاضعة لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة

جولة جديدة من مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي

تعاون بين مصر و«تتارستان» في مجالات التصنيع

وفد «حقوق الإنسان» يزور مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

«صلاح الدين»: لدينا فرص استثمارية واعدة أمام الشركات التتارستانية

الوفد يتفقد عددا من المنشآت ويشيد بخدمات الرعاية والتأمين للنزلاء

الصفحة الخامسة

«اتحاد منتجي مصر» يضم 18 شركة.. ويهدف لضبط السوق وتنظيم الإنتاج وضمان جودة المنتج

تحت مظلة «المتحدة».. مصر بيت الدراما

الصفحة السادسة

المنتجون: خطوة التأسيس في صالح صناعة الدراما وتضمن استمرار تطويرها

أحمد عبدالعاطي: تطوير المحتوى والمساواة في الأجور

جمال العدل: لا بد من الوقوف خلف الصناعة وتوحيد الأجور

ريمون مقار: اجتماعات دورية لمناقشة جميع قضايا الصناعة

فنانون: خطوة لصالح الدراما.. والشركات المنضمة له «قلوبهم على الصناعة»

إلهام شاهين: خطوة جيدة ننتظر مردودها.. ونبيلة عبيد: الفكرة عظيمة.. وعبير صبري: ستفيد الصناعة بشكل كبير

الصفحة السابعة

طارق الجنايني: تأسيس «الاتحاد» لم يكن ليحدث إلا بدعم من «المتحدة»

كريم أبو ذكري: يحقق التكامل والانضباط في سوق الدراما

أحمد السبكي: يساهم في تطوير صناعة الفن وتذليل العقبات

إبراهيم حمودة: نهدف إلى فتح أسواق جديدة للدراما والتركيز على الجودة

تامر مرتضى: يضمن المنافسة والحفاظ على جودة الدراما

محمد مشيش: يحافظ على اقتصاد صناعة الدراما والسينما

نقاد: بداية عهد جديد لدراما أكثر تنوعا.. وفرصة لوضع ضوابط لتنظيم السوق

الصفحة الثامنة

الصفقات لم تتوقف

الأهلي يفتح باب التفاوض مجددا مع جناح بيراميدز.. جس نبض حول راتب «ماريجا».. و«السولية» في طريقه للرحيل

المهمة بدأت

اللجنة الثلاثية تتسلم إدارة الزمالك وتحركات سريعة للتجديد لـ«فتوح»

حلم المونديال

«الأبيض» والبنك الأهلي في مهمة عربية جديدة لمواصلة التألق

مغريات بلا حدود

ريال مدريد يضغط بقوة لجلب «مبابي».. حجز رقم «9» لـ«الديك الفرنسي»

استبعاد رحيله للهلال.. والصحف الإسبانية: باريس ينتظر 150 مليون يورو