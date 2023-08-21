اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. دعم رئاسي لتشجيع شركات الاتصالات الناشئة على التوسع

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- دعم رئاسي لتشجيع شركات الاتصالات الناشئة على التوسع

- «السيسي»: هدفنا تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج تدريب وتأهيل تناسب متطلبات سوق العمل لإعداد أجيال قادرة على المنافسة العالمية.. وتوجيهات بتحسين خدمات «المحمول» وتطوير بنية الإنترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف ومتطلبات التنمية حالياً ومستقبلاً

- «الوطن» تحتفي بالسيدة مريم في عيدها

- الأقباط يترقبون «النور».. والكنيسة تقيم القداسات

- «في حب العدرا»

- الأقباط يودعون صيام العذراء والاحتفالات تستمر 48 ساعة في نقاط رحلة العائلة المقدسة

- احتفاء إسلامى.. «الأزهر»: نفخر بزيارتها.. و«الإفتاء»: الاحتفاء بها إحياء لقيم المحبة والتسامح

- زفة أيقونة «أم النور» بالقدس

- تقليد من 1500 عام.. و«البطريركية»: مكانتها كبيرة في القلوب

- مولد «درنكة» بأسيوط.. الكل في حضرتكِ «مُحب».. و«مسلمون ومسيحيون»: «ما بتكسفش حد»

- منزلها بجانب كنيسة القيامة شهد اللحظات الأخيرة من حياتها.. و«قبرها» عليه كنيسة «الجثمانية» أمام «الأقصى»

- «التعليم»: 92% نسبة النجاح في الدور الثاني للدبلومات

- اليوم.. إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة بعد الفحص.. والوزارة: ضبط حالتي غش في «الملاحق»

- «البترول»: تعزيز التعاون مع «أباتشي» في البحث والاستكشاف بالصحراء الغربية

- أهلي وزمالك

- «الأحمر» يؤجل التعاقد مع «حجازي».. و«أفشة» مستمر مع الفريق

- وزارة الرياضة تكشف مصير إدارة «الأبيض» و«زيزو» يحسم قراره

- «كلوب» يدرس استبعاد «صلاح» من تسديد ركلات الجزاء في ليفربول

الصفحة الثانية

-«حياة كريمة»: توفير 1000 كرسي متحرك لذوي الهمم ومواد غذائية للأكثر احتياجا

- «التحالف الوطني» يطلق قوافل طبية للكشف وتقديم العلاج مجانا في المحافظات

-«التجارة»: استراتيجية جديدة لتوطين صناعة السيارات

- «سمير»: ندرس التصنيع المشترك مع «تتارستان» و«كوربشينكو»: مهتمون بالاستثمار في مصر

-«الصحة»: إصدار 320 ألف قرار علاج بـ1.8 مليار جنيه في شهر

- «عبدالغفار»: الإجراءات لا تتجاوز أسبوعا ولا تتعدى 48 ساعة في حالات الطوارئ

-«السياحة» تعتمد ضوابط العمرة للموسم الجديد

- «سامية»: بدء الرحلات فور الانتهاء من إجراءات توثيق عقود الوكالة

-«حنان»: لتوفير الراحة والأمان.. والرجال يمتنعون

-«الكابتن واحدة ست» تطبيق لنقل السيدات

-«هيلاري» تصل كاليفورنيا.. وتحذيرات من سيول عنيفة

- حاكم الولاية يعلن الطوارئ.. وهروب جماعي من حرائق غابات خارج السيطرة في كندا وإسبانيا

الصفحة الثالثة

-يا بتول.. سلامٌ عليكِ

-«الوطن» تحتفي بالسيدة العذراء في عيدها.. الأقباط يترقبون «النور».. والكنيسة تطلق البخور وتقيم القداسات

الصفحة الرابعة

-«أم النور».. الاحتفالات تستمر 48 ساعة

-الأقباط يودعون صيام العذراء.. ويحتفلون بـ«الليلة الكبيرة»

- يأتى بعد 15 يوماً من الصيام.. والاحتفالات في نقاط رحلة العائلة المقدسة وتبدأ بالمدائح والترانيم وتنتهى بقداس العيد وكهنة وأقباط قرية كفر داود بميت غمر يحتفلون في الشوارع ويرددون التسابيح من خلال مكبرات الصوت

-احتفاء إسلامي بالسيدة البتول.. «السلام عليها وعلى ابنها»

- «الأزهر»: نفخر برحلة العائلة المقدسة.. و«الإفتاء»: الاحتفاء بها إحياء لقيم الحب والتلاحم والتسامح.. و«الأوقاف»: الله عظَّمها فهي الطاهرة النقية التقية

-القمص كيرلس وديع: 3 سنوات عاشتها في مصر تركت فيها البركات والمعجزات

-كاهن كنيسة «العذراء»: الإنسانية اجتمعت في حب «مريم».. والمسيح أكرمها و«طوبتها» جميع الأجيال

الصفحة الخامسة

-«القدس.. هنا عاشت البتول وماتت»

- منزلها بجوار كنيسة القيامة شهد اللحظات الأخيرة من حياتها.. و«قبرها» مبني عليه كنيسة «الجثمانية» في مواجهة المسجد الأقصى بـ«8 قباب ذهبية»

- حامل مفاتيح «القيامة»: المنزل يتكون من طابق واحد.. وسلالم الكنيسة تضاء بالشموع وتُشعَل قناديل زيت الزيتون احتفالاً بصعود جسدها في شهر أغسطس من كل عام

- زفة أيقونة «أم النور» بالقدس.. تقليد كنسي عمره 1500 عام بالترانيم والألحان

- موكب مهيب يقوده بطريرك الروم الأرثوذكس في مسيرة تنطلق من منزل العذراء إلى قبرها في كنيسة الجثمانية المعروفة بـ«كل الأمم»

-«ميرنا».. تطوِّع فنها وتخصّص أسبوعَي الصوم لصنع بورتريه «مريم»

- «قُرَص العذراء».. عادة سنوية في البيوت وفاءً للنذور

- سكرتير بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس: مكانة كبيرة لـ«العذراء» في قلوب المسيحيين والمسلمين

-الراهب ثاؤفيلس الأورشليمى: العيد يحمل شهادة قوية لحقيقة إيماننا

الصفحة السادسة

- مولد درنكة.. الكل في حضرتك «محب»

- مسلمون ومسيحيون: «جايين نتبارك.. والعدار مابتكسفش حد»

- «عفيفي»: الزوار يحملون الخراف ويذبحون النذور و«جورج»: بنصلي للريس وللبلد وفرحة الأطفال لا توصف

- جنسيات من مختلف الدول في ضيافتها.. وزغاريد وصلاة

- تمثال من البرونز للعذراء.. طوله 9 أمتار ووزنه 10 أطنان

- الباعة يفترشون الطرقات.. حمص وحلاوة لفرحة الأطفال.. والساندوتش بجنيه

- مقال رأي لـ الأنبا تكلا بعنوان: «القديسة العذراء مريم أمنا»

الصفحة السابعة

- صيف بلا بحر وشتاء بلا «دش» دافئ

- «حساسية الماء» مرض نادر يحرم مصابيه من الاستمتاع بالحياة

- أعراضه حكة شديدة وطفح جلدي مع وخز في الجسم.. ومضادات الهيستامين المستخدمة لعلاج الحساسية ليست علاجا شافيا من المرض

«الزمر»: لو فكرت آخد دش بتعذب من حكة شديدة في جلدي وألم وتورم يستمر ربع ساعة.. والعرق أصبح مشكلة كبيرة

«نورا»: الدكتور نصحني باستخدام مكمل غذائي جربته بكمية صغيرة قبل الاستحمام بنصف ساعة كبديل لأدوية الحساسية

«أحمد»: الصيف بالنسبة لي كابوس علشان العرق بيتعبني.. وبعد «دُش» الماء البارد أشعر كأن فيه شوك في جسمي

-«جهاد»: الاستحمام أصعب قرار في حياتي.. وأتعرّض لحكة جلدية تصحبها آلام لمدة تصل إلى نصف ساعة

-«التضامن»: تنفيذ برنامج لحماية طلاب المدارس من المخدرات يضم أنشطة مبتكرة ومواد إعلامية

- «القباج»: 1200 متطوع كرّسوا وقتهم 6 أشهر لتصحيح المفاهيم المغلوطة بين الطلاب وتنظيم ورش «عصف ذهني» للتوعية بمخاطر الإدمان

- «حجازي»: نفّذنا الأنشطة في 4460 مدرسة في المحافظات.. وخطط مستدامة وإجراءات وقائية وإعداد مناهج دراسية لمكافحة المخدرات

الصفحة الثامنة

- صفقة غامضة.. الأهلي يؤجل التعاقد مع أحمد حجازي خوفا من الإصابة.. «أفشة» مستمر مع الفريق.. وأزمة صحية لبدر رجب في قطاع الناشئين

- لجنة ثلاثية.. وزير الرياضة يكشف مصير إدارة الزمالك.. و«زيزو» يحسم قراره

- صدمة جديدة.. «كلوب» يدرس استبعاد «صلاح» من «ركلات الجزاء» في ليفربول.. والصفقات الجديدة الأقرب لخطفها

- فرحة وإحباط.. «تشافي» يتغنى بسحر «جوندوجان» مع برشلونة ومدرب تشيلسي يشعر بخيبة أمل كبيرة