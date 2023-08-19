اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «السيسي» للمصريين: اطمئنوا على أحوال البلد

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسي» للمصريين: اطمئنوا على أحوال البلد

الرئيس في الأكاديمية العسكرية: ربنا شاهد على جهدنا في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية وسنعبرها بالجهد والمثابرة.. وسنضيف 3 ملايين فدان للرقعة الزراعية

سياسة مصر الخارجية تتسم بالتوازن والاعتدال ولا تتدخل في شؤون الآخرين وتبقى عاملاً إيجابيا لإيجاد حلول للأزمات المختلفة والكثيرة التي تمر بمنطقتنا

إشادات سياسية وحقوقية واسعة بقرارات الرئيس

تعاون «مصري - هندي» في تصنيع اللقاحات والسياحة الصحية

«عبدالغفار»: أنتجنا 9 لقاحات بفضل الشراكة مع «سيروم»

العفو الرئاسي.. فرحة في البيوت

«السيسي» يُصدر قرارا بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم منهم أحمد دومة.. وقائمة أخرى تمنح 30 محبوسا احتياطيا فرصة جديدة في المجتمع

«لجنة العفو»: ما نقوم به يسهم في إرساء مبادئ الجمهورية الجديدة والمجال مفتوح أمام المفرج عنهم لخوض غمار العمل السياسي

«الحوار الوطني»: الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية.. والعفو عن سجين أو محبوس يدفع للسعادة ويمنحه فرصة لاستكمال حياته الطبيعية

برلمانيون: قرارات الإفراج عن المحبوسين أبلغ رد على حملات التشكيك المأجورة.. واستمرار لنهج الدولة في تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان

ليلة استثنائية في مهرجان «العلمين»

«أنغام» تتألق.. وتشدو بأكثر من 25 أغنية.. وتعيد «يا ريتك فاهمني» بعد صيحات الجمهور

تحركات في القطبين

الأهلي يسعى للتعاقد مع مهاجم بعد رحيل «شريف» وفسخ عقد «بواليا»

المطربة: أغنية «شبر ونص» جمعت كل قلوب الوطن العربي.. وأشكر الفرقة الموسيقية

«فتوح» يجدد طلباته للاستمرار في الزمالك.. و«زيزو» يضغط للرحيل رغم رفض النادي و«أوسوريو» يمد فترة الراحة

كورال تنمية المواهب يتألق بـ«عزف موسيقي» و«المقدم»: الغناء على «مسرح الشارع» حلم تحقق

الصفحة الثانية

إشادات سياسية وحقوقية واسعة بقرارات الرئيس بالإفراج عن المحبوسين ومنحهم فرصة جديدة في المجتمع

العفو الرئاسي.. فرحة في البيوت

«السيسي» يصدر قرارا بالإفراج عن عدد من المحكوم عليهم بينهم أحمد دومة.. وقائمة أخرى جديدة تضم 30 محبوسا احتياطيا

«الحوار الوطني»: العفو عن سجين أو محبوس يدفع للسعادة.. و«الكشكي»: الدولة المصرية تمضي قدما في مسار الإصلاح.. ولجنة العفو تجني ثمار إعادة تفعيلها

فرحة أهالي المفرج عنهم بقرارات رئاسية ضمن «العفو الرئاسي» بلقاء أبنائهم بعد فترة غياب

«دومة» بعد الإفراج عنه

والد أحمد دومة لـ«الوطن»: أشكر الرئيس السيسي من قلبي.. أخيرا ابني هينام في حضني

قرارات العفو الرئاسى في 2023

عضو «العفو الرئاسي»: المجال مفتوح أمام المفرج عنهم لخوض العمل السياسي.. ودمجهم له بُعد إنساني مهم

لجنة الدمج في «التنسيقية» تعكف على معالجة العديد من التحديات.. ويجب تعزيز المساحات المشتركة بين كل الفئات

قيم التسامح

الصفحة التالتة

برلمانيون: «العفو» أبلغ رد على حملات التشكيك المأجورة واستمرار لنهج الدولة في تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان

«عابد»: فتح صفحة جديدة تهدف إلى مصلحة الوطن والمواطن.. و«رضوان»: تعزز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحاكمة.. و«عوض الله»: العودة للعمل والجامعات تنقذهم من الظروف الصعبة والاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح.. و«القطامي»: شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم

أحزاب: القرار يعكس حرص القيادة السياسية على منح الشباب فرصة جديدة للتغيير

«الناصري»: نأمل أن تشتمل القوائم على المعيلات.. و«مصر أكتوبر»: الرئيس لا يدخر جهداً لبث الفرحة في قلوب أسر المحبوسين.. و«الكرامة»: خطوة جيدة نحو الاستقرار الحزبي

عضو «حقوق الإنسان»: «العفو» شهادة نجاح للحوار الوطني.. وهناك إرادة سياسية لاستكمال هذا المسار

إزالة العقبات الحياتية أمام المفرج عنهم خطوة مهمة لاستقرار المجتمع

التواصل مع المفرج عنهم

الصفحة الرابعة

«الأهلي» و«مصر لتأمينات الحياة» يطلقان «معاش بُكرة» بالدولار للمصريين في الخارج

بنك مصر يلتقى رواد الأعمال في برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة «تقدر»

«عكاشة»: يوفر الحماية والادخار للعملاء.. و«عبدالعزيز»: بداية من عمر 18 وبحد أقصى 59 عاما

البنك الزراعي المصري: 3.5 مليار جنيه حجم التمويلات الموقعة مع «تنمية المشروعات»

«فاروق»: حريصون على تقديم كل أوجه الدعم للمشروعات متناهية الصغر

1.59 مليار جنيه صافي أرباح بنك البركة في النصف الأول من 2023

«ميدبنك» يدعم الشباب بندوات توعية حول الشمول المالي

الصفحة الخامسة

وزير المالية يتابع استعدادات استضافة اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار

المصرف المتحد يعلن فتح باب التقديم لبرنامج تأهيل شركات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة

بنك قناة السويس ينجح في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه

«القاضي»: الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف توطين الصناعة.. و4590 شركة تعمل في هذا المجال

«لبيب»: مبادرة رواد النيل تركز على المشروعات التي تحتاجها السوق المحلية

«العامة للاستثمار» تُخفض عدد المستندات المطلوبة من الشركات

«أمان» تتفاوض على تمويل بـ200 مليون جنيه لتمويل المشروعات

NBA أفريقيا و«مافين» تعلنان عن تعاون في مصر لعدة سنوات

الصفحة السادسة

«التنسيق».. نتيجة المرحلة الثانية خلال 72 ساعة من غلق التسجيل

استمرار استقبال الرغبات حتى 7 مساء اليوم.. وصرف أوراق قبول الحاصلين على الشهادة الثانوية «السودانية والليبية» بالقاهرة

مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة

الصفحة السابعة

«سباليتي» يقود «الآزوري»

تحركات مكثفة في الأهلي للتعاقد مع مهاجم بعد رحيل «شريف» وفسخ عقد «بواليا».. ورسالة مهمة من خالد بيبو للاعبين

تحركات مكثفة في الأهلي للتعاقد مع مهاجم بعد رحيل «شريف» وفسخ عقد «بواليا».. ورسالة مهمة من خالد بيبو للاعبين

تحركات مكثفة في الأهلي للتعاقد مع مهاجم بعد رحيل «شريف» وفسخ عقد «بواليا».. ورسالة مهمة من خالد بيبو للاعبين

شروط التجديد

«فتوح» يجدد طلباته للاستمرار في الزمالك.. «زيزو» يضغط للرحيل رغم رفض النادي.. و«أوسوريو» يمد فترة الراحة السلبية

سفير أستراليا بالقاهرة: نسخة كأس العالم للسيدات 2023 الأنجح.. وأشجع الأهلي وأحب محمد صلاح

«رشيد»: أستراليا الحصان الأسود للبطولة

«وابنهورست»: ظهور أول لاعبة بالحجاب رسالة للعالم بأن الكرة للجميع

نائب سفير بريطانيا: أتوقع عودة إنجلترا بالكأس للمرة الأولى.. ومنتخب المغرب كان استثنائيا

الحضور الجماهيري

السيدات وعالم التدريب

الصفحة الثامنة

ليلة استثنائية في «العلمين»

«أنغام» تتألق بأغانيها الساحرة في المهرجان

المطربة: أغنية «شبر ونص» جمعت كل قلوب الوطن العربي.. وأشكر الفرقة الموسيقية والمايسترو هاني فرحات

كورال تنمية المواهب يتألق في «العالم علمين» بعزف موسيقي

راجى المقدم: الغناء على مسرح الشارع بالعلمين حلم وتحقق للأطفال.. والفريق يضم أطفالاً من جميع محافظات الجمهورية

تحركات مكثفة في الأهلي للتعاقد مع مهاجم بعد رحيل «شريف» وفسخ عقد «بواليا».. ورسالة مهمة من خالد بيبو للاعبين