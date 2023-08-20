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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «EG.5» وجه جديد لـ«كورونا».. ومصر آمنة

السيسي يوجه بتحديث استراتيجية جهاز المشروعات الصغيرة

كتب:

محمد عزالدين
08:18 م | الأحد 20 أغسطس 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي يوجِّه بتحديث استراتيجية جهاز المشروعات الصغيرة

- الرئيس: الاهتمام بالتعليم باعتباره أساس بناء الشخصية من خلال منظومة تعتمد على الموضوعية والتجرُّد فى اختيار العناصر البشرية المؤهلة

- «EG.5».. وجه جديد لكورونا وترقب فى دول العالم

- البداية بألمانيا ومنتشر فى 60 دولة.. والحصيلة مليون إصابة و3100 وفاة فى شهر.. و«الصحة العالمية»: نقيّم تأثير المتغيرات على اللقاحات

- متحدث «الصحة»: الإجراءات الوقائية أساس المواجهة.. وننصح بـ«الحذر وليس القلق».. وحال ظهور الفيروس الجديد سنُعلن بشكل فورى

- روشتة لمواجهة فيروسات الشتاء: وجبات صحية والرياضة والبُعد عن التدخين.. و«صحة النواب»: اكتسبنا خبرة كبيرة فى التعامل معها

- وضع توصيات تشمل مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية فى كل المحاور

- القوى السياسية تصل لـ«كلمة سواء»

- «السياسى»: إجراء انتخابات المحليات و3 سيناريوهات لتشكيل البرلمان

- «المجتمعى»: خدمات صحية وتوحيد التعليم.. ووصاية للأم بعد الأب

- «التموين»: الاحتياطى الاستراتيجى للقمح آمن ويكفينا قرابة الـ5 أشهر

- «المصيلحى» يفتتح أول سجل تجارى نموذجى داخل منطقة لوجيستية بطنطا فى إطار التحول الرقمى

- مصلحة الزمالك أولاً و«صلاح» يكتب التاريخ

- مجلس إدارة «الأبيض» يقدم استقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة

- «أوسوريو» مستمر ويتمسك بـ«روقا» ويوافق على إعارة «شبانة وعلاء»

- «مو» يحتل المركز الخامس بين هدافى ليفربول عبر التاريخ

- مُدافع من الدورى التركى على أعتاب الأهلى.. ورفض رحيل بيرسى تاو للدورى السعودى

الصفحة الثانية

- خطة لتنفيذ الرى الحديث فى مليون فدان بالصعيد

- طلاب «الثانوية» يؤدون «الدور الثانى» فى اللغة الأجنبية الثانية

- ضبط 3 حالات غش.. ومسئول بـ«التعليم العالى»: تنسيق الدبلومات يبدأ فى النصف الأول من سبتمبر

- حفيد عمر المختار: جدى رمز للأمة.. ومصر وقفت معه فى نضاله

- الشيخ حافظ خطاب فى ذكرى ميلاد جده: الليبيون ناضلوا بشرف تحت قيادته

- أم مصابة بالسرطان تساند ابنها فى اختبارات «كابيتانو مصر»

- «ولاء»: اكتشفت شغفه بكرة القدم ولازم أدعمه لتحقيق حلمه

الصفحة الثالثة

- «EG.5» وجه جديد لـ«كورونا» .. ومصر آمنة

- «الصحة»: نطبق أقوى أنظمة ترصُّد الأوبئة ونتخذ جميع الإجراءات الاحترازية

 

الصفحة الرابعة

- متحور جديد يُفزع العالم.. والبداية بألمانيا

- 60 دولة ينتشر فيها «EG.5».. والحصيلة مليون إصابة و3100 وفاة

- «نيويورك تايمز»: المتحور يمثل مصدر قلق لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. وعالم فيروسات: يمكنه مواجهة الأجسام المضادة

- «الصحة العالمية» لـ«الوطن»: تقييم تأثير المتغيرات على لقاحات كورونا للإبلاغ عنها

- «هاريس دى»: عزل الأشخاص المصابين وإجراء الفحوصات عقب الإصابة بحد أقصى 12 أسبوعاً

- رئيس «صحة النواب»: مصر اكتسبت خبرة كبيرة فى التعامل مع مستجدات الفيروس

- «حاتم»: أنصح بإجراء اختبارات فورية حال ظهور الحمى والبرد والاحتقان والصداع

الصفحة الخامسة

- الإجراءات الوقائية أساس المواجهة

- «الصحة»: ننصح بـ«الحذر وليس القلق».. ونتعامل مع الملف بشفافية

- متحدث الوزارة: حال ظهور الفيروس الجديد سنعلن بشكل فورى.. والإصابات بمرض «كوفيد-19» وصلت لأقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة

- مساعد الوزير للطب الوقائى: المتحور الجديد خليط من سلالات فرعية لـ«أوميكرون» وتم الإبلاغ عنه فى فبراير

- «عنانى»: المصابون بنزلات البرد عليهم ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى

- أطباء يضعون روشتة طبية لمواجهة المتحور الجديد وفيروسات الشتاء

- تناول وجبات صحية وممارسة الرياضة والبُعد عن التدخين وتلقى اللقاحات.. و«غالى»: انخفاض المناعة يحول الفيروسات إلى التهابات تؤثر على صحة الجسم

- «الحداد»: المتحور الجديد خطورته لا تذكر وأضعف من سابقيه وأقل من «أوميكرون»

- رئيس «لجنة كورونا»: «EG.5» لم يظهر فى مصر.. ووفيات «كوفيد 19» توقفت منذ أبريل الماضى

- «حسنى»: لا داعى للقلق أو الفزع من المتحور.. والتغير المناخى يؤثر على نشاط «متحورات كورونا»

الصفحة السادسة

- الحوار الوطني يصل محطة التوصيات والمخرجات

- مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية فى المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية بعد 44 جلسة مناقشة

الصفحة السابعة

- «التنمية المحلية»: النهوض بخدمات الطرق والصرف ومياه الشرب لتحسين حياة أبناء الصعيد تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية

- سوهاج: ترفيق المناطق الصناعية بطهطا وجرجا بتكلفة 1.605 مليار جنيه وتنفيذ 1744 مشروعاً استفاد منها 2.6 مليون مواطن

- مصر تعرض تجربة تطوير البنية التحتية الرقمية على «مجموعة العشرين»

- «طلعت»: نموذج شامل لضمان إتاحة اكتساب المهارات والإسهام فى بناء الاقتصاد الرقمى.. ووزير الصحة يدعو إلى زيادة مصادر التمويل المخصصة لمواجهة الأوبئة

- رئيس «قصور الثقافة»: مشروع لاكتشاف الموهوبين بالمحافظات.. وقوافل للقرى المحرومة

- «البسيونى»: افتتاح مواقع جديدة أبرزها قصور ثقافة «أبوالمطامير وشبين القناطر وههيا» ومسرح الطور.. ونسعى لتغطية 40 منطقة بـ«سينما الشعب»

- إقامة مؤتمر أدباء مصر فى ديسمبر بإحدى مدن القناة احتفالاً باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر.. وهناك اهتمام بتنمية سيناء على أعلى مستوى

الصفحة الثامنة

- عودة «الدراويش».. مجلس جديد للإسماعيلى برئاسة «أبوالحسن»

- «المصلحة أولاً».. استقالة مجلس الزمالك.. و«أوسوريو» مستمر ويتمسك بـ«روقا».. وإعارة «شبانة وعلاء»

- ملف الصفقات.. مدافع من الدورى التركى على أعتاب الأهلى.. ورفض رحيل «تاو»

- ريمونتادا ليفربول والريال.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ فى الدورى الإنجليزى و«بيلينجهام» يحطم رقم «رونالدو» فى مباراتين فقط

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