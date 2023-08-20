اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «EG.5» وجه جديد لـ«كورونا».. ومصر آمنة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي يوجِّه بتحديث استراتيجية جهاز المشروعات الصغيرة

- الرئيس: الاهتمام بالتعليم باعتباره أساس بناء الشخصية من خلال منظومة تعتمد على الموضوعية والتجرُّد فى اختيار العناصر البشرية المؤهلة

- «EG.5».. وجه جديد لكورونا وترقب فى دول العالم

- البداية بألمانيا ومنتشر فى 60 دولة.. والحصيلة مليون إصابة و3100 وفاة فى شهر.. و«الصحة العالمية»: نقيّم تأثير المتغيرات على اللقاحات

- متحدث «الصحة»: الإجراءات الوقائية أساس المواجهة.. وننصح بـ«الحذر وليس القلق».. وحال ظهور الفيروس الجديد سنُعلن بشكل فورى

- روشتة لمواجهة فيروسات الشتاء: وجبات صحية والرياضة والبُعد عن التدخين.. و«صحة النواب»: اكتسبنا خبرة كبيرة فى التعامل معها

- وضع توصيات تشمل مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية فى كل المحاور

- القوى السياسية تصل لـ«كلمة سواء»

- «السياسى»: إجراء انتخابات المحليات و3 سيناريوهات لتشكيل البرلمان

- «المجتمعى»: خدمات صحية وتوحيد التعليم.. ووصاية للأم بعد الأب

- «التموين»: الاحتياطى الاستراتيجى للقمح آمن ويكفينا قرابة الـ5 أشهر

- «المصيلحى» يفتتح أول سجل تجارى نموذجى داخل منطقة لوجيستية بطنطا فى إطار التحول الرقمى

- مصلحة الزمالك أولاً و«صلاح» يكتب التاريخ

- مجلس إدارة «الأبيض» يقدم استقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة

- «أوسوريو» مستمر ويتمسك بـ«روقا» ويوافق على إعارة «شبانة وعلاء»

- «مو» يحتل المركز الخامس بين هدافى ليفربول عبر التاريخ

- مُدافع من الدورى التركى على أعتاب الأهلى.. ورفض رحيل بيرسى تاو للدورى السعودى

الصفحة الثانية

- خطة لتنفيذ الرى الحديث فى مليون فدان بالصعيد

- طلاب «الثانوية» يؤدون «الدور الثانى» فى اللغة الأجنبية الثانية

- ضبط 3 حالات غش.. ومسئول بـ«التعليم العالى»: تنسيق الدبلومات يبدأ فى النصف الأول من سبتمبر

- حفيد عمر المختار: جدى رمز للأمة.. ومصر وقفت معه فى نضاله

- الشيخ حافظ خطاب فى ذكرى ميلاد جده: الليبيون ناضلوا بشرف تحت قيادته

- أم مصابة بالسرطان تساند ابنها فى اختبارات «كابيتانو مصر»

- «ولاء»: اكتشفت شغفه بكرة القدم ولازم أدعمه لتحقيق حلمه

الصفحة الثالثة

- «EG.5» وجه جديد لـ«كورونا» .. ومصر آمنة

- «الصحة»: نطبق أقوى أنظمة ترصُّد الأوبئة ونتخذ جميع الإجراءات الاحترازية

الصفحة الرابعة

- متحور جديد يُفزع العالم.. والبداية بألمانيا

- 60 دولة ينتشر فيها «EG.5».. والحصيلة مليون إصابة و3100 وفاة

- «نيويورك تايمز»: المتحور يمثل مصدر قلق لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. وعالم فيروسات: يمكنه مواجهة الأجسام المضادة

- «الصحة العالمية» لـ«الوطن»: تقييم تأثير المتغيرات على لقاحات كورونا للإبلاغ عنها

- «هاريس دى»: عزل الأشخاص المصابين وإجراء الفحوصات عقب الإصابة بحد أقصى 12 أسبوعاً

- رئيس «صحة النواب»: مصر اكتسبت خبرة كبيرة فى التعامل مع مستجدات الفيروس

- «حاتم»: أنصح بإجراء اختبارات فورية حال ظهور الحمى والبرد والاحتقان والصداع

الصفحة الخامسة

- الإجراءات الوقائية أساس المواجهة

- «الصحة»: ننصح بـ«الحذر وليس القلق».. ونتعامل مع الملف بشفافية

- متحدث الوزارة: حال ظهور الفيروس الجديد سنعلن بشكل فورى.. والإصابات بمرض «كوفيد-19» وصلت لأقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة

- مساعد الوزير للطب الوقائى: المتحور الجديد خليط من سلالات فرعية لـ«أوميكرون» وتم الإبلاغ عنه فى فبراير

- «عنانى»: المصابون بنزلات البرد عليهم ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى

- أطباء يضعون روشتة طبية لمواجهة المتحور الجديد وفيروسات الشتاء

- تناول وجبات صحية وممارسة الرياضة والبُعد عن التدخين وتلقى اللقاحات.. و«غالى»: انخفاض المناعة يحول الفيروسات إلى التهابات تؤثر على صحة الجسم

- «الحداد»: المتحور الجديد خطورته لا تذكر وأضعف من سابقيه وأقل من «أوميكرون»

- رئيس «لجنة كورونا»: «EG.5» لم يظهر فى مصر.. ووفيات «كوفيد 19» توقفت منذ أبريل الماضى

- «حسنى»: لا داعى للقلق أو الفزع من المتحور.. والتغير المناخى يؤثر على نشاط «متحورات كورونا»

الصفحة السادسة

- الحوار الوطني يصل محطة التوصيات والمخرجات

- مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية فى المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية بعد 44 جلسة مناقشة

الصفحة السابعة

- «التنمية المحلية»: النهوض بخدمات الطرق والصرف ومياه الشرب لتحسين حياة أبناء الصعيد تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية

- سوهاج: ترفيق المناطق الصناعية بطهطا وجرجا بتكلفة 1.605 مليار جنيه وتنفيذ 1744 مشروعاً استفاد منها 2.6 مليون مواطن

- مصر تعرض تجربة تطوير البنية التحتية الرقمية على «مجموعة العشرين»

- «طلعت»: نموذج شامل لضمان إتاحة اكتساب المهارات والإسهام فى بناء الاقتصاد الرقمى.. ووزير الصحة يدعو إلى زيادة مصادر التمويل المخصصة لمواجهة الأوبئة

- رئيس «قصور الثقافة»: مشروع لاكتشاف الموهوبين بالمحافظات.. وقوافل للقرى المحرومة

- «البسيونى»: افتتاح مواقع جديدة أبرزها قصور ثقافة «أبوالمطامير وشبين القناطر وههيا» ومسرح الطور.. ونسعى لتغطية 40 منطقة بـ«سينما الشعب»

- إقامة مؤتمر أدباء مصر فى ديسمبر بإحدى مدن القناة احتفالاً باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر.. وهناك اهتمام بتنمية سيناء على أعلى مستوى

الصفحة الثامنة

- عودة «الدراويش».. مجلس جديد للإسماعيلى برئاسة «أبوالحسن»

- «المصلحة أولاً».. استقالة مجلس الزمالك.. و«أوسوريو» مستمر ويتمسك بـ«روقا».. وإعارة «شبانة وعلاء»

- ملف الصفقات.. مدافع من الدورى التركى على أعتاب الأهلى.. ورفض رحيل «تاو»

- ريمونتادا ليفربول والريال.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ فى الدورى الإنجليزى و«بيلينجهام» يحطم رقم «رونالدو» فى مباراتين فقط