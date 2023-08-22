المشرف على التنسيق: تحديد موعد انطلاق المرحلة الثالثة خلال أيام «حوار»

أكد السيد عطا، المشرف على التنسيق، أن مكتب التنسيق الرئيسى انتهى من توزيع أكثر من 450 ألف طالب وطالبة على الكليات والمعاهد وهناك أماكن شاغرة متاحة أمام طلاب المرحلة الثالثة.

السيد عطا: توجيهات من وزير التعليم العالى بتذليل العقبات أمام الطلاب وتوفير جميع الخدمات لهم

وأضاف رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك توجيهات بتذليل العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة الخدمات لهم وموعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة سيحدد خلال أيام وكل التحويلات تتم إلكترونياً، مشيراً إلى أن موقع التنسيق مؤمّن تماماً وهناك أكثر من سيرفر تحسباً لأى عطل ولم يحدث أى اختراقات للنتائج ولم نرصد مشكلات.

موقع التنسيق مؤمّن تماماً ولجنة الضبطية القضائية داهمت 380 كياناً وهمياً تقدم خدمة دون سند قانونى

وأضاف أن لجنة الضبطية القضائية داهمت 380 كياناً وهمياً تقدم خدمة دون سند قانونى والغلق والتشميع والإحالة للنيابة عقوبة المخالفين، موضحاً أن نتائج الشهادات المعادلة ستكون متاحة على الموقع الذى سجل الطالب عليه رغباته والكشف عنها خلال أسبوع من الغلق.. وإلى نص الحوار:

ما نتائج المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق.. وهل تم رصد مشكلات؟

- مكتب التنسيق الرئيسى انتهى من توزيع 453949 طالباً فى المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل، على مختلف الجامعات الحكومية والمعاهد، وفقاً للأعداد المقررة لكل كلية، وغرفة العمليات المركزية لمتابعة أعمال التنسيق لم ترصد أى شكاوى أو مشكلات بشأن أعمال التسجيل حتى الآن، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى وجّه بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وضرورة توفير كافة الخدمات لهم.

متى سيبدأ تنسيق المرحلة الثالثة 2023؟

- اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ستحدد خلال الفترة المقبلة موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة والدبلومات الفنية 2023 بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب التى ستبدأ الخميس المقبل لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، والحد الأدنى للمرحلة الثالثة متعارف عليه وهو 50% فأكثر 205 درجات فأكثر.

وبماذا تبشر طلاب تنسيق المرحلة الثالثة؟

- أبشر الجميع بأن جميع طلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين فى امتحانات الثانوية العامة لهم أماكن بمختلف الجامعات والمعاهد وفقاً للحدود الدنيا والأعداد المقررة لهم، وهناك فرص كثيرة لطلاب المرحلة الثالثة فى العديد من الكليات سواء للشعبة العلمية أو الأدبية.

وماذا عن التحويلات من الكليات؟

- التحويلات تتم وفقاً لقواعد الأعلى للجامعات وفى ضوء النسبة المقررة بـ10%، وهى تتم إلكترونياً عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق.

وكم عدد الكيانات الوهمية التى داهمتها وزارة التعليم العالى حتى الآن؟

- لجنة الضبطية القضائية نجحت فى مداهمة أكثر من 380 كياناً وهمياً حتى الآن، واللجنة تعمل ليل نهار بمختلف أنحاء الجمهورية لرصد ومجابهة كافة الكيانات الوهمية التى تدعى انتسابها للوزارة وتقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانونى، واللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بالغلق والتشميع للكيانات والإحالة للنيابة العامة.

ماذا عن تنسيق شهادات الدبلومة الأمريكية؟

- بدأنا صرف أوراق القبول لهم، وإذا كان الطالب قد اجتاز امتحان S.A.T فعليه القيام بإرسال نسخة إلكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، فى ضوء ما أقرته وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن، مع الالتزام بالتعليمات التى سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، والطالب الذى لن تصل نتيجة درجات امتحان (SAT.I) الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيُحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.

أما فى حالة إذا ما كان الطالب قد اجتاز امتحان E.S.T أو A.C.T اللذين أقرتهما وزارة التربية والتعليم ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتمادهما كامتحانين مكافئين لامتحان S.A.T فعليه الالتزام بالتعليمات المقررة بهذا الشأن.

ومتى سيتم إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة؟

- النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذى قام الطالب بتقديم رغباته عليه، وسيتم الكشف عنها خلال أسبوع من الغلق، ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع.

وهل حدث للموقع الإلكترونى اختراق أو مشكلات فى ترتيب الرغبات؟

- الموقع الإلكترونى للتنسيق مؤمّن تأميناً تاماً، وهناك أكثر من سيرفر معد وجاهز تحسباً لأى عطل، ولم يحدث أى اختراقات لنتائج التنسيق والأمور تسير بشكل طبيعى دون رصد أى مشكلات.

الكيانات والمؤسسات التعليمية

جميع المؤسسات التعليمية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات متاحة بياناتها عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات، أما أى مؤسسة غير مدرجة على الموقع، سواء فى الداخل أو الخارج، فهى غير معتمدة ويجب على الطلاب الحذر من هذه المؤسسات والكيانات التعليمية غير المرخصة تجنباً للوقوع فريسة أو ضحية لمنعدمى الضمير.