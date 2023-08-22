الجامعات: مستعدون لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل فور وصول ملفات الترشيح

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الاستعداد التام لأعمال العام الدراسى الجديد 2023-2024 وتنسيق الجامعات وفقاً للضوابط والقواعد التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، موضحين أن هناك التزاماً كاملاً بالخريطة الزمنية التى أقرها «الأعلى للجامعات» للعام الجامعى الجديد، وأنه بدءاً من الأسبوع المقبل سيتم استقبال الطلاب الجدد فور ورود ملفات الترشيح من مكتب التنسيق.

«الخشت»: فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين فى التحويل إلى كليات جامعة القاهرة من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين فى التحويل إلى كليات جامعة القاهرة للعام الدراسى الجديد 2023-2024، من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة القاهرة.

وقال «الخشت» إن التحويلات تتم فى إطار النسبة التى تحددها مجالس الكليات ومجلس الجامعة حسب الأماكن المتاحة بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، وتكون الأولوية فى التحويل للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، وأن يكون محل إقامتهم فى النطاق الجغرافى لجامعة القاهرة.

وأوضح أن التحويل للكليات المتناظرة «الفرق الأعلى» يتم بشرط أن يكون الطالب ناجحاً ومنقولاً للفرقة الأعلى فى كليته المحول منها وحاصلاً على التقدير الذى يقرره مجلس الجامعة وهو تقدير ممتاز للقطاع الطبى والقطاع الهندسى، وتقدير جيد جداً لبقية الكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية، كما يُفرض على الطالب دراسة المواد التى لم يدرسها بكليته المُحول منها.

وأشار إلى أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن النقل يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالوزارة، ويشترط حصول الطالب على الحد الأدنى فى الثانوية العامة أو ما يناظرها للقبول فى الكلية المعنية التى يرغب فى نقل القيد إليها سنة حصوله على الشهادة، ويتم التحويل لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة عن طريق الجامعة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالتحويل للكليات المتناظرة فإن الطلاب الذين تم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق ولم يقوموا بإنهاء إجراءات القيد فى عام الترشح وتقدموا فى العام التالى مباشرة يتم قيدهم باقين للإعادة، والكليات غير المتناظرة التى لم يتم ترشيحهم إليها فيتم قيدهم كالطلاب المستجدين حال استيفائهم شروط القبول بالكلية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد رجب، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الطلاب الراغبين فى التحويل إلى الفرق الأعلى عليهم تقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، وبيان بالمواد الدراسية والمحتوى الدراسى، بشرط ألا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جداً بالنسبة للكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية، مع مراعاة الشروط التى تضعها كل كلية للتحويل طبقاً لطبيعة الدراسة بها، وفرض المواد التى لم يسبق للطالب دراستها بجامعة القاهرة طبقاً للوائح الكليات.

التزام كامل بالخريطة الزمنية المحددة للعام الجديد المقرر انطلاقه نهاية سبتمبر

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، لـ«الوطن»، أن الجامعة أنهت جميع استعداداتها لأعمال تنسيق الجامعات 2023 وفقاً للضوابط والقواعد التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، لافتاً إلى أن هناك التزاماً تاماً بالخريطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بموعد بدء العام الدراسى الجديد 2023-2024، والمقرر أن يبدأ 30 سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أنه يجرى الآن أعمال الصيانة الشاملة لجميع المنشآت.

«دسوقى»: لا تعديل أو ترحيل لأعمال الدراسة بـ«كفر الشيخ»

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة ستبدأ من الأسبوع المقبل استقبال الطلاب الجدد لتقديم أوراقهم للالتحاق بالكليات، موضحاً أن الجامعة أنهت جميع التجهيزات المتعلقة بذلك، والعام الدراسى الجديد 2023-2024 سيبدأ نهاية الشهر المقبل وفقاً للخريطة الزمنية المنصوص عليها، وأنه لا توجد أى قرارات بالتعديل أو الترحيل لأعمال الدراسة وهى فى مواعيدها المحددة.

«فرحات»: «المنيا» جاهزة

وقال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة تجرى أعمال الصيانة الشاملة لجميع المنشآت الجامعية للاستعداد للعام الدراسى الجديد 2023-2024، لافتاً إلى أن أولى خطوات الاستعداد للعام الجديد تتمثل فى استقبال الطلاب الجدد بدءاً من الأسبوع المقبل لتقديم أوراق الالتحاق بالكليات المختلفة والمرشحين من مكتب التنسيق.