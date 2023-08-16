الجامعات الحكومية تستعد لاستقبال الطلاب المرشحين من تنسيق المرحلة الأولى

تستعد الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2023 المرشحين من تنسيق المرحلة الأولى 2023 بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وتقليل الاغتراب، على أن يبدأ العمل مباشرة فور ورود كشوفات المرشحين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الجامعات.

تنسيق الجامعات 2023

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ الجامعة تستعد للعام الدراسي الجديد من خلال صيانة المنشآت والمعامل والمدرجات بمختلف الكليات، وفقا للضوابط وتوجيهات الأعلى للجامعات، موضحا أنّ الجامعة تبدأ استقبال الطلاب الجدد عقب ورود كشوفات الطلاب المرشحين من المرحلتين الأولى والثانية للجامعة.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، انتظام العمل بمختلف القطاعات في الكليات استعدادا للعام الدراسي الجديد، حيث يتم البدء في استقبال الطلاب عقب الانتهاء من أعمال تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وورود الكشوفات الخاصة بالمقبولين.