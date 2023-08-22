فنانون: اتحاد منتجي مصر خطوة لصالح الدراما.. والشركات المنضمة له «قلوبها على الصناعة»

أعرب عدد كبير من نجوم الفن عن سعادتهم الكبيرة إزاء تأسيس اتحاد منتجى مصر، الذى يضم فى هيكله 18 شركة إنتاج من كبرى شركات الإنتاج فى مصر، حيث يهدف الاتحاد إلى ضبط سوق الدراما وأجور النجوم وعدد من الأمور المتعلقة بصناع الدراما التليفزيونية.

إلهام شاهين: خطوة جيدة ننتظر مردودها

من جانبها، أكدت الفنانة إلهام شاهين أهمية هذا الاتحاد، انطلاقاً من تأييدها لأى خطوة تصب فى صالح الدراما، مضيفة لـ«الوطن»: نشجع كل ما هو مفيد للدراما، ونحن ننتظر مردود هذه الخطوة، والاستفادة التى سنجنيها من وراء هذا الاتحاد، وأنا متأكدة أن القادم أفضل فى ظل وجود شركات إنتاج لها اسمها وكيانها وقيمتها داخل السوق المصرية.

من ناحية أخرى، وصفت الفنانة نبيلة عبيد قرار تأسيس اتحاد منتجى مصر بالخطوة العظيمة، كون الغرض منها المصلحة العامة والاستفادة من الخبرات بين المنتجين، بحسب قولها، مضيفة: كل منتج سيكون له رأى، ما سيخلق حالة من التنوع فى الآراء، وكله سيصب فى الصالح العام.

نبيلة عبيد: الفكرة عظيمة

وشددت «نبيلة» على أهمية ضبط أجور الفنانين، ولكنها استدركت قائلة: يجب مراعاة قيمة النجم، وبالمناسبة فالأجور قبل سنوات طويلة لم تكن بالملايين كما يحدث حالياً، وكانت سعاد حسنى ونادية لطفى من أعلى النجمات أجراً، وأذكر أن المنتج إبراهيم شوقى حينما أنتج لى فى السينما كان يقول لأحد الموزعين: «خد مع فيلم نبيلة عبيد 10 أفلام تانية»، وهذه الأفلام لم تحقق الرواج المطلوب، ولكنها كانت تُوزع على اسمى، ومن وقتها لُقبت بـ«نجمة مصر الأولى».

وأضافت «عبيد» قائلة: أرى أنه لم تم توحيد أجور الفنانين سيكون للصالح العام، وعن نفسى كلى ثقة فى المنتجين الذين انضموا للاتحاد، لما يمتلكون من خبرات واسعة فى مجالهم.

عبير صبرى: ستفيد الصناعة بشكل كبير

من جانبها، قالت الفنانة عبير صبرى إن خطوة تأسيس اتحاد منتجى مصر جيدة للغاية، كونها ستعمل على التنسيق بين المنتجين، ما ينعكس بالإيجاب على صناعة الدراما التليفزيونية.

وأضافت «عبير»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع المنتجين الذين انضموا للاتحاد سيجلسون على طاولة واحدة لمناقشة مشاكل السوق وطبيعة الموضوعات المفترض تقديمها فى الدراما، ما سيجعل أمامهم خريطة كاملة ستجعل الدراما التليفزيونية تدخل فى منطقة جديدة.

وأضافت «صبرى»: أرى أنه سيكون هناك اهتمام بالمحتوى والسيناريوهات وتنوع الموضوعات، وأعتقد أن الاتحاد سيجعل دائرة الاختيار متسعة لإيجاد موضوعات جديدة ومتنوعة تهم الجمهور.

فى السياق ذاته، أشادت الفنانة أروى جودة بفكرة اتحاد منتجى مصر التى اعتبرتها خطوة إيجابية للغاية، لوجود عدد من أسماء شركات الإنتاج الكبيرة التى تضع فى أولوياتها الارتقاء بصناعة الدراما ودفعها إلى الأمام.

وأضافت «أروى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسماء الشركات المنضمة للاتحاد تدعو للتفاؤل، لأن أصحابها قلبهم على الصناعة، بحسب وصفها، متابعة: أرى خطوة تأسيس الاتحاد فكرة ذكية للغاية فى الحفاظ على مستوى الصناعة وتطويرها، وأعتبرها خطوة إيجابية ستكون للصالح العام، أما بالنسبة لضبط الأجور فأنا واثقة ومتأكدة أنه سيتم ضبطها بشكل عادل بما لا يخل بحقوق أحد.

من ناحية أخرى، دعت الفنانة عفاف شعيب بالتوفيق لاتحاد منتجى مصر فى مهمته، معتبرة خطوة التأسيس فكرة جيدة للغاية، كون شركات الإنتاج المنتمية للكيان لها أسماؤها وباعها فى السوق.

وأضافت «عفاف»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تتمنى تقديم نصوص جيدة على الشاشة، والاستعانة بكتّاب يملكون من الموهبة التى تؤهلهم لتقديم موضوعات تعيش لسنوات وسنوات، بحيث نرى مسلسلات كـ«المال والبنون، أرابيسك، ليالى الحلمية، الشهد والدموع» وغيرها من الأعمال التى ما زالت عالقة فى أذهان الجمهور رغم عرضها منذ سنوات طويلة.

أما بالنسبة لضبط الأجور فقالت «شعيب»: تحدثت فى هذه الجزئية داخل اجتماع بنقابة المهن التمثيلية منذ عامين، وقلت إنه فى أوقات سابقة كانت هناك قائمة موحدة للأجور، فمثلاً جيل محمود المليجى ومحمود مرسى وسميحة أيوب لهم أجور موحدة، وجاء بعده جيل ليلى طاهر وتهانى راشد فكانت أجورهم موحدة، ثم أتى الجيل الأحدث المتمثل فى ليلى علوى وبوسى وغيرهما من النجمات، فكانت لهن أجور موحدة، وهذا يجعل كل فنان يحصل على حقه دون أن يكون هناك تفاوت فى الأجور.