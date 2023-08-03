تامر مرتضى: اتحاد منتجي مصر يركز على المضمون الدرامي

قال المنتج تامر مرتضى، رئيس مجلس إدارة أروما ستوديوز للإنتاج، إن الإنتاج الدرامي في مصر العام الماضي كان أفضل من العام الذي سبقه، مشيرا إلى أن الدراما المصرية تحصد نسبة كبرى من سوق الشرق الأوسط، موضحا أن الإنتاج الدرامي زاد بشكل كبير وبميزانيات ضخمة على مستوى العالم كله بعد وجود المنصات، وبالتالي كان يجب وجود تنسيق بين المنتجين من أجل الحفاظ على جودة المنتج الدرامي المصري وتطوره.

أهمية التنسيق بين المنتجين

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن التنسيق بين المنتجين يؤكد على المنافسة الشريفة فيما بينهم، ويحافظ على سعر الدراما والمنتج المصري بالتوزيع الخارجي فضلا عن فتح أسواقا جديدة خارج الشرق الأوسط، مؤكدا أهمية وجود أليات اقتصادية واضحة حتى لا يكون هناك خسارة لأي طرف مرتبط بتلك الصناعة، مشيرا إلى: «اتحاد منتجي مصر يركز على المضمون الدرامي لكي يناسب التوزيع الخارجي والأسواق الخارجية إلى والسوق المصري، فضلا عن وضع أسعار حد أدنى للمنتج المصري حتى يظل في مكانته الطبيعية».

كل منتج يتحكم في عمله الدرامي

وتابع، أن كل منتج يتحكم في العمل الدرامي الذي يقوم به، وله رؤيته في اختيار فريق العمل الأنسب لكل دور، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان يتكرر وجود عدد من الممثلين في الأعمال الدرامية لعدم وجود تنسيق، ولكن العام الماضي شهد تنسيقا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحديدا، وبالتالي قلت تلك الظاهرة بشكل ملحوظ.