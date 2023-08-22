كريم أبوذكري: اتحاد منتجي مصر يحقق التكامل والانضباط في سوق الدراما

قال المنتج كريم أبوذكرى إن تأسيس اتحاد منتجى مصر من الخطوات المهمة للغاية لحدوث تكامل بين الشركات، ولها أبعاد عديدة تصب فى صالح الصناعة نفسها، وتحولُ دون حدوث كثير من العوائق والصعاب التى قد تواجه الصناع أنفسهم، خصوصاً أن العالم كله يمر بظروف اقتصادية صعبة، ومن ثم نحتاج إلى آليات دقيقة لضبط السوق.

وأشار كريم أبوذكرى، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الانضباط والتكامل اللذين من المقرر أن يحدثهما اتحاد منتجى مصر، بمثابة خطوة جيدة فى هذه المرحلة الاقتصادية التى يعانى منها العالم، وتحقيق العدالة فيما يخص عدة بنود، من بينها تحقيق التوازن فيما يخص الأجور بين الجميع، ومن ثم نهدف إلى التعاون والتكاتف لضبط هذه الصناعة وتطويرها بالشكل اللائق، متابعاً: «سعيد جداً بتأسيس اتحاد منتجى مصر، ويجب علينا التكاتف، وليس من المقبول أن يفكر كل واحد فى نفسه فقط ولا يهتم بالآخرين».

وشدد على أن هذه الصناعة دائماً ما يكون فيها البقاء للأصلح، وليس بها مكان للمجاملات، لأن الجمهور فى النهاية هو الفيصل ويمنح تقييمه للعمل الفنى وللممثلين دون محاباة على الإطلاق «مهنة كاشفة تماماً أياً ما كانت طبيعة الوظيفة داخل العمل، إذا كان ستايلست غير موهوب لن يستمر وهكذا».