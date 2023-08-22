أشرف زكي يشكر «المتحدة» على تنظيم مهرجان القاهرة للدراما: جهد عظيم

وجه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد جهودها الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما، والذي يقام الخميس المقبل بمدينة العلمين، الموافق 24 أغسطس المقبل .

أشرف زكي يتحدث عن مهرجان القاهرة للدراما

وقال أشرف زكي لـ«الوطن»: «الشركة المتحدة تُقدم جهد عظيم ومشكور، فعندما جاءت إلينا فكرة المهرجان عرضتها على يحيي الفخراني، وفي الحقيقة وافق على الفور ولم يتردد في قبول رئاسة المهرجان، ووجدت دعماً كبيراً من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، وجمال صلاح، نائب رئيس شركة Pod، الذين رحبوا بالفكرة».

وأضاف أشرف زكي: «الحقيقة إننا كنا في أشد الحاجة لتنظيم هذا المهرجان الذي ولد كبيراً، فكل الشكر لمن أسهم في خروجه بهذا الشكل».

الدراما في مهرجان العلمين

وتابع نقيب المهن التمثيلية حديثه قائلاً: «الدراما دائماً تمس الواقع وتغيره، فهناك أنظمة وقوانين تغيرت بالدراما المصرية، فضلًا عن دورها الكبير في الترويج للسياحة، فمثلًا أغنية «يا ساكني مطروح» للفنانة ليلى مراد ترتبط بتلك المحافظة بمجرد تذكر اسمها، وكذلك الأمر على أغنيتي «الأقصر بلدنا بلد سواح» و«عمار يا إسكندرية»، وكل تلك الأعمال الفنية والأغاني التي روّجت للسياحة بشكل كبير.