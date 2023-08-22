إبراهيم حمودة: اتحاد منتجي مصر يهدف إلى فتح أسواق جديدة للدراما والتركيز على الجودة

أثنى المنتج إبراهيم حمودة على خطوة تأسيس اتحاد منتجى مصر التى تأتى بهدف ضبط وتطوير الإنتاج الدرامى بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث اعتبرها من الخطوات الجيدة للغاية، خصوصاً أن الدراما من الصناعات المهمة بالفعل، مؤكداً أن «اتحاد المنتجين» بمثابة خطوة جذابة تصب فى صالح المنتج المصرى، لا سيما أن الدراما المصرية يتم تصديرها للعالم العربى. وشدد إبراهيم حمودة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أن صناعة الدراما من الصناعات المعروف مدخلاتها ومخرجاتها وزياداتها السنوية، وبالتالى اتحاد المنتجين يهدف لخلق أسواق جديدة للتوزيع وتقديم أجيال مختلفة فى هذا المجال، مع المزيد من التركيز نحو الجودة والإتقان فى الدراما وتقديم أعمال فنية متكاملة من كل النواحى، مشيراً إلى أن «اتحاد المنتجين» يطمح كذلك إلى فتح أسواق جديدة للدراما المصرية التى تتميز بالفعل بالإبداع فى كل عناصرها.