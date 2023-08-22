تامر مرتضى: اتحاد منتجي مصر يضمن المنافسة والحفاظ على جودة الدراما

أشاد المنتج تامر مرتضى بخطوة تأسيس اتحاد منتجى مصر، باعتبارها من الخطوات المهمة التى تسعى للتركيز على المضمون الدرامى حتى يناسب السوق المصرية، ومن ثم التوزيع الخارجى والأسواق الخارجية، موضحاً أن فكرة التنسيق بين المنتجين تؤكد وجود المنافسة الشريفة، بما يحافظ على سعر الدراما والمنتج المصرى بالتوزيع الخارجى، خصوصاً أن هذا التنسيق يضمن الحفاظ على جودة الدراما المصرية ومدى تطورها. وشدد على أن اتحاد منتجى مصر يضمن فتح أسواق جديدة خارج منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ضرورة وجود آليات اقتصادية واضحة لتجنّب حدوث أى خسارة لأى طرف مرتبط بتلك الصناعة، خصوصاً أن كل منتج يتحكم فى العمل الدرامى الذى يقوم به، وله رؤيته فى اختيار فريق العمل الأنسب له. وأشار إلى أنه فى بعض الأحيان قد يتكرّر وجود عدد من الممثلين فى الأعمال الدرامية لعدم وجود تنسيق، ولكن العام الماضى شهد تنسيقاً من قِبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الأمر الذى أسهم فى الحد من هذ الأمر.