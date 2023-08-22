للطلاب المقبلين على الجامعة.. خطوات استخراج شهادة ميلاد برقم ثلاثي

يتطلب التقديم للجامعة أوراق ومستندات للالتحاق بها من ضمن هذه المستندات شهادة ميلاد برقم ثلاثي، إذ تعد أحد أهم الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات الجامعية، شرط أن يكون مدونا عليها الرقم الثلاثي أسفل الشهادة، وحال عدم تقديم الرقم الثلاثي لا يلتحق الطالب بالكلية ويتم رفض طلبه.

خطوات استخراج شهادة ميلاد برقم ثلاثي

توضح «الوطن»، للقارئ في إطار سلسلة الخدمات المقدمة خطوات استخراج شهادة ميلاد برقم ثلاثي من السجل المدني في السطور التالية :

- الذهاب إلى السجل المدني التابع لمحل الإقامة، وطلب استخراج شهادة ميلاد برقم ثلاثي من الموظف المختص.

- تقديم الأوراق التي يطلبها الموظف لاستخراج شهادة الميلاد وهي «بطاقة الرقم القومي الأصلي لاطلاع الموظف المسؤول عليها، وصورة من شهادة الميلاد إذا كانت متوافرة، وشراء نموذج 40 من السجل المدني بسعر 19 جنيها إذا كانت المرة الثانية، أو 39 جنيها إذا كانت المرة الأولى».

- تحصل على شهادة ميلاد كمبيوتر برقم ثلاثي.

رسوم استخراج شهادة الميلاد

تختلف رسوم استخراج شهادة الميلاد إذا ما كانت تطبع لأول مرة، أو لمرات أخرى عديدة، فإذا كانت لأول مرة فتكون رسوم استخراجها 36 جنيها، بينما يصل رسوم استخراج شهادة ميلاد تطبع بعد أول مرة إلى 19 جنيها فقط.

هل يحق لأصحاب الدرجة الثالثة استخراج شهادة ميلاد لأفراد الأسرة

يحق لأصحاب الدرجة الأولى وهم «الأب والأم والزوجة والأبناء»، والدرجة الثانية وهم «الأخوات» فقط استخراج شهادة ميلاد لأفراد الأسرة، أما أصحاب الدرجة الثالثة لا يحق لهم ذلك.