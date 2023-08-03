لطلاب الثانوية.. كيف تستخرج شهادة ميلاد برقم ثلاثي لتقديمها في الجامعة؟

تعد شهادة الميلاد، أحد أهم الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات الجامعية، شرط أن يكون مدونا عليها الرقم الثلاثي، وحال عدم تقديم الرقم الثلاثي لا يلتحق الطالب بالكلية ويتم رفض طلب الالتحاق.

كيفية استخراج شهادة ميلاد برقم ثلاثي

وترصد السطور التالية كيفية استخراج شهادة ميلاد برقم ثلاثي من السجل المدني، كما يلي.

- الذهاب إلى السجل المدني التابع لمحل الإقامة، وطلب استخراج شهادة ميلاد برقم ثلاثي من الموظف المختص.

- تقديم الأوراق التي يطلبها الموظف لاستخراج شهادة الميلاد وهي «بطاقة الرقم القومي الأصلي لإطلاع الموظف المسؤول عليها، وصورة من شهادة الميلاد إذا كانت متوافرة، وشراء نموذج 40 من السجل المدني بسعر 19 جنيها إذا كانت المرة الثانية، أو 39 جنيها إذا كانت المرة الأولى».

- تحصل على شهادة ميلاد كمبيوتر برقم ثلاثي.

من يحق له استخراج شهادة ميلاد لأفراد الأسرة؟

ويحق لأصحاب الدرجة الأولى وهم «الأب والأم والزوجة والأبناء»، والدرجة الثانية وهم «الأخوات» فقط استخراج شهادة ميلاد لأفراد الأسرة.