رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

خطوات استخراج شهادة ميلاد لطلاب الثانوية العامة 2023 للتقديم بالكليات

كتب:

هبهَ وهـدان
02:52 م | الإثنين 31 يوليو 2023
تقديم شهادة الميلاد ضمن الأوراق الرسمية

تقديم شهادة الميلاد ضمن الأوراق الرسمية

تعد شهادة الميلاد من الأوراق الرسمية التي تقدم ضمن أوراق التقديم للجامعات والكليات، والتي قد يحتاج إليها الطلاب خلال الأيام المقبلة؛ للتقديم بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم، بشكل رسمي.

واستمرارا للأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية استخراج طلاب الثانوية العامة 2023 شهادة ميلاد أونلاين، وأماكن السجل المدني المميكن لاستخراجها في أي وقت وبرسوم 50 جنيهًا فقط، على هذا النحو:

خطوات استخراج شهادة ميلاد أونلاين

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، ثم الضغط على «وثيقة الميلاد»، لتظهر أمامه رسالة على الشاشة تفيد بتسجيل الدخول للموقع، إدخال البريد الإلكتروني الخاص به، ثم كلمة السر، ثم الضغط على تسجيل الدخول، اختيار عدد الأشخاص المستفيدين من الخدمة، ثم الضغط على «التالي»، إدخال عدد النسخ الخاصة بالشهادة الواحدة، ثم الضغط على «التالي»، الضغط على «إرسال الطلب»، حتى يتم التقديم على طلب استخراج شهادة ميلاد مميكنة.

استخراج شهادة ميلاد

- السجل المدني المميكن في مدينة 6 أكتوبر ويوجد داخل مول مصر.

- السجل المدني المميكن في منطقة العباسية.

- السجل المدني المميكن في مطار شرم الشيخ.

 - السجل المدني المميكن في داخل مطار الغردقة.

- السجل المدني المميكن في قطاع الأحوال المدنية في محافظة البحر الأحمر.

يذكر أن ماكينات السجل المدني المميكنة تعمل على مدار أيام الأسبوع ولا يوجد استثناءات خلال الإجازات الرسمية أو العطلات الأسبوعية.

روابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة من الوطن

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة

اقرأ المزيد:

وزير التعليم يعلن أوائل الثانوية العامة مكفوفين وSTEM لعام 2023

وزير التعليم: فحص تظلمات طلاب الثانوية العامة 2023 بالمقرات القريبة منهم

 وزير التعليم يعلن موعد تظلمات الثانوية العامة 2023: دورنا ندي لكل طالب حقه

وزير التعليم يعلن أسماء أوائل الثانوية العامة شعبة أدبي

5 إجراءات نجحت بها «التعليم» في الحد من الغش في الثانوية العامة
بقلم هبهَ وهـدان