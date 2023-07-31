خطوات استخراج شهادة ميلاد لطلاب الثانوية العامة 2023 للتقديم بالكليات

تعد شهادة الميلاد من الأوراق الرسمية التي تقدم ضمن أوراق التقديم للجامعات والكليات، والتي قد يحتاج إليها الطلاب خلال الأيام المقبلة؛ للتقديم بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم، بشكل رسمي.

واستمرارا للأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية استخراج طلاب الثانوية العامة 2023 شهادة ميلاد أونلاين، وأماكن السجل المدني المميكن لاستخراجها في أي وقت وبرسوم 50 جنيهًا فقط، على هذا النحو:

خطوات استخراج شهادة ميلاد أونلاين

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، ثم الضغط على «وثيقة الميلاد»، لتظهر أمامه رسالة على الشاشة تفيد بتسجيل الدخول للموقع، إدخال البريد الإلكتروني الخاص به، ثم كلمة السر، ثم الضغط على تسجيل الدخول، اختيار عدد الأشخاص المستفيدين من الخدمة، ثم الضغط على «التالي»، إدخال عدد النسخ الخاصة بالشهادة الواحدة، ثم الضغط على «التالي»، الضغط على «إرسال الطلب»، حتى يتم التقديم على طلب استخراج شهادة ميلاد مميكنة.

استخراج شهادة ميلاد

- السجل المدني المميكن في مدينة 6 أكتوبر ويوجد داخل مول مصر.

- السجل المدني المميكن في منطقة العباسية.

- السجل المدني المميكن في مطار شرم الشيخ.

- السجل المدني المميكن في داخل مطار الغردقة.

- السجل المدني المميكن في قطاع الأحوال المدنية في محافظة البحر الأحمر.

يذكر أن ماكينات السجل المدني المميكنة تعمل على مدار أيام الأسبوع ولا يوجد استثناءات خلال الإجازات الرسمية أو العطلات الأسبوعية.

روابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة من الوطن

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة