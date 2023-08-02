كيفية استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية في خطوات بسيطة

بذلت وزارة الداخلية جهودا كبيرا من أجل تقديم العديد من الخدمات للمواطنين والارتقاء بهم، لذا أنشأت ماكينات الأحوال المدنية لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، المتواجدة بجوار مصالح الأحوال المدنية التي توفر الكثير من الوقت وتسهل على المواطنين استخراج المستندات الراغبين في توفيرها، والقضاء على الزحام.

استخراج شهادة الميلاد من الماكينة الذكية

نستعرض في هذا التقرير خطوات استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية في السطور التالية:

ـ الوقوف أمام الماكينة والتعرف على بصمة الوجه وأحد الأصابع.

ـ اختيار زر شهادات الميلاد على الشاشة.

ـ إدخال الرقم القومي الخاص بك.

ـ إدخال اسم الأم كاملا كما هو مدون بشهادة الميلاد.

ـ تقوم الماكينة بمراجعة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

ـ تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد خاصة.

ـ تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملاً كما مدون بالرقم القومى.

ـ تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة

ـ تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة في أقل من 5 دقائق يقوم المواطن بسحبها من أسفل الماكينة.

أماكن تواجد الماكينات الأحوال المدنية

- مطار القاهرة الدولي.

- مطار الغردقة.

- مطار شرم الشيخ.

- مقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية.

أماكن ماكينات الأحوال المدنية في القاهرة والجيزة:

- مول سيتي ستارز مدينة نصر.

- مقر مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية.

- مول العرب في أكتوبر.