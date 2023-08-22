عوض تاج الدين: لم تسجل حالات وفاة بسبب الإصابة بمتحور كورونا الجديد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن متحور كورنا الجديد إحدى سلالات «أوميكرون»، مشيرا إلى أن هناك نوعين أو ثلاثة من هذه المتحورات.

وأكد «تاج الدين» في فيديو جرى بثه على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء «فيس بوك»، على أن هذا المتحور أكثر انتشارا «بمعنى أن عدد الحالات التي تصاب من الإنسان الذي عنده الفيروس أكثر مما كان يحدث قبل ذلك، حتى الآن لم تشكل هذه الحالات خطورة واضحة ولم تسجل حالات وفيات، والأعراض تشبه كل أعراض الفيروسات التنفسية» بما فيها المتحورات السابقة من فيروس كورونا.

أضاف أن وجود متحورات جديدة ظاهرة من ظواهر الفيروسات التنفسية بكل أنواعها، بما فيها فيروس كورونا، والحالات التي تصاب بهذا الفيروس تنقسم إلى ثلاثة أنواع، هي:

- أشخاص يصابون بالالتهاب بدون أي أعراض، وخطورتهم أنهم ينقلون العدوى.

- حالات لديها أعراض بسيطة والتهابات الفيروسات التنفسية «رشح وعطس، تكسير في الجسم، التهاب الزور، ارتقاع درجة الحرارة» والغالبية العظمى من هذه الحالات تحتاج إلى مسكن أو خافض للحرارة، وهنا يجب استعمال أي نوع من أنواع الباراسيتامول.

- النوع الثالث المصابون بأمراض القلب أو الأمراض التنفسية المزمنة أو الضغط والسكر أو نقص المناعة، ويصابون ببعض الأعراض التنفسية أو في بعض الحالات التهاب رئوي، وهي حالات قليلة جدا.