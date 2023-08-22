رئيسة أطباء أيرلندا تحذر من انتشار متحور كورونا الجديد على نطاق واسع

قالت رئيسة الأطباء بأيرلندا بريدا سميث، إن مسئولي الصحة يراقبون عن كثب متغير متحور فيروس كورونا الجديد «ايراس أو Eg.5» الذي تم اكتشافه خلال الأسابيع الماضية، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا جورنال».

ارتفاع حالات الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد

حذرت السلطة التنفيذية للصحة والسلامة ببريطانيا من متحور فيروس كورونا الجديد بعد ارتفاع عدد الحالات بالمستشفيات، فيما يجري مراقبة متغير أحدث اسمه «BA.2.86» عن كثب.

وقالت سميث: «لدينا فرصة جيدة للنظر فيما نتجه إليه، وسنتجه إلى شتاء متعدد مسببات الأمراض مع كوفيد، ومن المحتمل انتشار متحور فيروس كورونا بصورة أكبر».

وأضافت: «أنها فرصة جيدة لتعزيز وتذكير أنفسنا بالسلوكيات والأشياء التي تحمينا من هذه الفيروسات التنفسية، وأن برنامج لقاح معزز سيبدأ للأفراد المعرضين للخطر اعتبارًا من نهاية سبتمبر، مع بدء برنامج لقاح الإنفلونزا في نفس الوقت تقريبًا».

أيرلندا تستخدم لقاح «BA.45»

وأشارت رئيسة الأطباء إلى أن اللقاح الموصي باستخدامه في أيرلندا هو «BA.45»، وجميع اللقاحات لها حماية عبر جميع المتغيرات الفرعية، موضحة أنها كانت على اتصال بوكالة الأدوية الأوروبية «EMA» بشأن احتمال السماح بشكل آخر من لقاح كورونا في المستقبل، لكنها قالت إن الجمهور يجب أن يحصل على لقاح في أقرب وقت ممكن.

وتتشابه أعراض «Eg.5» مع أعراض «BA.2.86» مع أعراض المتغيرات السابقة وتشمل السعال والتهاب الحلق والتعب وضيق التنفس.