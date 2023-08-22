كاليفورنيا تعيد سياسة ارتداء الأقنعة بسبب متحور كورونا الجديد

أعلنت شركة «ليونزجيت» الأمريكية، إعادة سياسة ارتداء القناع للموظفين بمقرها الرئيسي في سانتا مونيكا بكاليفورنيا، بعد ظهور حالات مصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد «إيراس أو Eg.5» في لوس أنجلوس، وذلك بعد إعلان إصابة أحد الموظفين العاملين بالشركة، بحسب ما ذكرته شبكة «ميديا بلاي نيوز».

ارتفاع حالات الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد

واعترف مسئولو الرعاية الصحية في الولاية بارتفاع حالات الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد EG.5، وتتشابه أعراضه مع المتغيرات السابقة لفيروس «SARS-CoV-2»، مع عدم الإبلاغ عن زيادات في الإصابات الخطيرة.

وسجلت عدد نتائج الاختبارات التشخيصية لمرض «كوفيد-19» في كاليفورنيا، حتى 18 أغسطس، زيادة قدرها 581.168 شخصت عن الأسبوع السابق، وفقًا للموقع الرسمي لحكومة الولاية، وبلغ معدل الاختبارات الإيجابية خلال الأيام 7 الماضية 11.8%، والعدد الأسبوعي لحالات دخول المستشفيات الجديدة بسبب حالات متحور فيروس كورونا الجديد المؤكدة في كاليفورنيا هو 1.979، بزيادة قدرها 332 عن الأسبوع السابق.

أعراض المتحور الجديد

وبحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية، تظهر أعراض فيروس متحور كورونا تلجديد كالتالي:

- الحمى.

- التهاب الحلق.

- سيلان الأنف.

- السعال.

- آلام الجسم والعضلات.

- الشعور بالتعب والإرهاق.

- الإسهال.

- ضيق التنفس.

- نقص تشبع الأكسجين في الجسم.

- الصداع الشديد والمستمر.