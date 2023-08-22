نشأت الديهي: عجز الميزان التجاري انخفض بنسبة 10.7% في 2023

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة 10.7% في الربع الثاني من عام 2023، بعيدًا عن الصادرات غير البترولية، مشيرًا إلى أن الميزان التجاري لمن لا يعرف هو الفرق ما بين الصادرات والواردات.

مصر كانت تستورد بضائع بما يقارب 100 مليار دولار

ولفت الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر كانت تستورد بضائع بما يقارب 100 مليار دولار، وتقوم بالتصدير بما يقارب 50 مليار دولار، وهذا يعني أن نسبة العجز في الميزان التجاري تقارب الـ50%.

عدد الذكور الذي يعملون 25 مليون نسمة

ولفت إلى أن معدل البطالة تراجع لـ7% خلال الربع الثاني من هذا العام، مشيرًا إلى أن حجم قوة العمل بلغت نحو 31 مليونا مقابل 30.5 مليون فرد، وهذا يعني أن الدولة المصرية استطاعت توفير الكثير من فرص العمل خلال الفترة الأخيرة، وعدد الذكور الذي يعملون 25 مليون نسمة، بينما الإناث 5 ملايين، مشيرًا إلى أن حجم البطالة وصل لـ7%، مضيفا «هذا الأمر لو تعلمون عظيم، وهذا الرقم يجب أن نتوقف عنده».