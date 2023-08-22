«الصحة»: مصر تمتلك نظام ترقب قويا للغاية لرصد الأمراض الفيروسية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة والسكان أصدرت بيانات عندما بدأ يظهر المتحور الجديد لفيروس كورونا، ومنذ فترة تحدثنا عن الدلائل العلمية التي تؤكد مجموعة من الحقائق، وتتمثل في أنه أحد متحورات الأوميكرون، وأنه لم يثبت أنه يؤدي إلى مرض أشد أو إلى زيادة في معدلات دخول المستشفيات أو الوفيات، وذلك في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

رصد الأمراض التنفسية

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أن مصر تمتلك نظام ترقب قويا للغاية، ويقوم برصد الأمراض التنفسية وغيرها، وخلال إجراء الرصد هناك 2 من المواطنين ذهبا للمستشفيات لأنهما كانا يشتكيان من أعراض تنفسية مثل ارتفاع الحرارة وسيلان في الأنف.

ولفت إلى أنه بعد إجراء التحاليل لهما وإرسالها للفحص الجيني، الذي أثبت أنها جينات هذا المتحور الجديد، لا توجد أي توصيات صحية احترازية إضافية، وإنما الإجراءات الاحترازية التي ينبغي أن تتبع مع كل الأمراض التنفسية وهي رفع المناعة من خلال الحصول على التطعيمات والتهوية الجيدة وارتداء الكمامات عند الازدحام مع التغذية الجيدة وحياة صحية سليمة، ولا يوجد تغيير بهذا المتحور.

المتحور الجديد أسرع انتشارا

وأشار إلى أن المتحور الجديد أسرع انتشارا لكنه ليس أشد ضراوة ولا يؤدي إلى مرض شديد أو الاحتياج إلى دخول المستشفيات بنسبة أعلى من المتحورات أو الأمراض.