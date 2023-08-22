بعد تسجيل حالتين في مصر.. كل ما تريد معرفته عن المتحور الجديد Eg.5

إيجابية نتائج عينات تحليل حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد Eg.5، وفق ما أعلنه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، موضحًا أن الحالتين ظهرت عليهما أعراض خفيفة ويتمثلان للشفاء، وذلك بعدما انتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة في ما يقرب من 50 دولة من مختلف دول العالم.

وبعد تسجيل مصر أولى حالات المتحور الجديد Eg.5، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، س وج.. كل ما تريد معرفته عن هذا المتحور، حسب ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية.

ما هو المتحور الجديد Eg.5؟

منذ اللحظات الأولى لظهور فيروس كورونا وهو دائم التحور، حتى وصل إلى المتحور الجديد Eg.5، الذي أطلق عليه لقب «إيريس»، وهو نسخة جينية من متحور أوميكرون، وظهر المتحور Eg.5، لأول مرة في شهر فبراير الماضي، ولا زالت تتزايد الحالات حتى أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن تسجيل حالتين مصابتين بالمتحور.

هل المتحور Eg.5 أكثر خطورة؟

المتحور الجديد، لا يسبب مرضًا أكثر خطورة من المتحورات الأخرى، وفق الأدلة المتاحة في منظمة الصحة العالمية، وعلى الرغم من تجاوز المتحور الجديد لجهاز المناعة بسهولة، إلا أنه لا يسبب خطورة أكثر من المتحورات الأخرى على صحة الإنسان.

ما هي أكثر الدول إصابة بالمتحور الجديد؟

ما يقرب من 51 دولة على مستوى العالم، سجلت إصابات بالمتحور الجديد، إلا أن الصين هي أكثر الدول انتشارا في الإصابات والوفيات، وتليها الولايات المتحدة الأمريكية.

ما هي أعراض المتحور الجديد Eg.5؟

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لكورونا ومتحوراته المختلفة في الوقت الحالي، وهي الحمى، التهاب الحلق، سيلان الأنف، السعال، آلام الجسم وآلام العضلات، التعب والإسهال.

كيف يمكن الوقاية من المتحور الجديد؟

حسب منظمة الصحة العالمية، للوقاية بغسل اليدين بانتظام، والابتعاد عن الآخرين قدر ما أمكن ذلك، إذا كنت تعاني من أعراض أمراض الجهاز التنفسي.