دينا المقدم: الحوار الوطني سلط الضوء على مشكلات ما بعد الطلاق

قالت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحور المجتمعي في الحوار الوطني سلط الضوء على المشكلات ما بعد الطلاق، سواء ما يتعلق عن الطاعة أو نفقة الزوجة والأطفال بشكل متوسع عن المتعارف عليه.

تباين الآراء حول حكم الطاعة

وأضافت «المقدم»، خلال لقاء على شاشة «إكسترا لايف»، على هامش جلسات الحوار الوطني، أن هناك عدة مقترحات من جميع التوجهات الإيدولوجية فهناك من يوافق على وجود حكم الطاعة، وهناك من يرفض ذلك.

مناقشة ملف الحد والسعاية

ولفتت أن المحور المجتمعي ناقش أيضا ملف الحد والسعاية، وهناك اختلاف ديني وفقهي حول هذا الأمر وجرى مناقشته داخل اللجنة، هناك اتفاق مجتمعي حول ذلك، موضحة القوانين وضعت لتنظيم الحياة الاجتماعية وعلاقات الأفراد.