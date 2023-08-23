تعرف على أقسام كلية الآداب جامعة المنصورة والأوراق المطلوبة للتقديم

تتنوع أقسام كلية الآداب جامعة المنصورة التي تهدف إلى تحقيق مجموعة من الغايات والأهداف الاستراتيجية وإعداد خريجين مؤهلين متميزين ، متخصصين فى مجالات الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية - متسمين بالانتماء وقادرين على التأصيل والابتكار والتطوير من خلال الدراسات التدريبية والميدانية والأنشطة الطلابية لمسايرة كافة التغيرات فى مجالات الحياة المختلفة

أقسام كلية الآداب جامعة المنصورة

تنشر «الوطن» لقرائها وللطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الآداب جامعة المنصورة عن أهم الأقسام والبرامج النوعية داخل الكلية وفقا للموقع الرسمي للكلية:

-قسم الآثار المصرية القديمة

-قسم الإعلام

-قسم الدراسات اليونانية واللاتينية

-قسم علم النفس

-قسم الجغرافيا

-قسم الآثار الإسلامية

-قسم الفلسفة

-قسم الاجتماع

-قسم اللغة الفرنسية وآدابها

-قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات

البرامج النوعية في كلية الآداب جامعة المنصورة

كما قامت كلية الآداب جامعة المنصورة بتأسيس عدد من البرامج النوعية المميزة لتأهل الطلاب وإعداد خريجين يواكبون سوق العمل بناء على المتطلبات الحالية لسوق العمل ومايستجد من تطورات لمؤهلات خريجي كلية الآداب محليا وإقليميًا ودوليا ومن أهم البرامج النوعية:

-برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بنظام الساعات المعتمدة.

-برنامج اللغة الإنجليزية.

-برنامج اللغة الإيطالية.

-برنامج اللغة الفرنسية التخصصية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الآداب جامعة المنصورة

-شهادة الثانوية العامة ومايعادلها

-شهادة الميلاد

-نموذج 6 جند للذكور

-صور شخصية حديثة

-إيصال يفيد بدفع المصاريف الدراسية