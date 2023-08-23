كل ما تريد معرفته عن كلية الآداب جامعة كفر الشيخ.. تضم 15 قسما

تعتبر كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ من الكليات الرائدة في الجامعة والتي يحرص الكثير من طلاب الثانوية العامة على الالتحاق بها لما تضمه من أقسام عديدة يُقبل عليها الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ الالتحاق ببعض الكليات مثل «الإعلام، والآثار، والألسن».

نشأة كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ

أُنشئت كلية الآداب بمقر الجامعة بمدينة كفر الشيخ وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1992 - 1993 باعتبارها فصولاً دراسية تابعة لكلية الآداب بجامعة طنطا، ثم استقلت مع استقلال جامعة كفر الشيخ في 2006 وذلك لدعم الفكر الإنساني كإحدى المنارات الثقافية بإقليم محافظة كفر الشيخ.

وتهدف الكلية إلى إعداد باحثين متخصصين في اللغات وآدابها والعلوم الإنسانية لخدمة المجتمع وتحقيق التواصل بين الثقافة العربية والثقافات الأجنبية، كما تهدف أيضا إلى المشاركة في تطوير المجتمع عن طريق إجراء البحوث التي تسهم في حل مشكلات المجتمع، والمشاركة في وضع استراتيجيات التنمية في مجالاتها المختلفة.

أقسام كلية الآداب

تتكون كلية الآداب جامعة كفر الشيخ من الأقسام والبرامج الآتية:

1- قسم اللغة العربية وآدابها.

2- قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.

3- قسم اللغة الفرنسية وآدابها.

4- قسم اللغات الشرقية وآدابها ويتم التشعيب فيه بالفرقة الثانية إلى «شعبة اللغات الإسلامية – شعبة اللغة العبرية».

5- قسم علم الاجتماع.

6- قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ويتم التشعيب فيه بالفرقة الثالثة إلى «شعبة الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية - شعبة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية».

7- قسم المكتبات والمعلومات.

8- قسم الإعلام ويتم التشعيب فيه بالفرقة الثالثة إلى «شعبة الصحافة - شعبة إذاعة وتلفزيون - شعبة العلاقات العامة».

9- قسم التاريخ.

10- قسم الفلسفة ويتم التشعيب فيه بالفرقة الثالثة إلى «الشعبة العامة - شعبة الفلسفة السياسية».

11- قسم علم النفس.

12- قسم الآثار ويتم التشعيب فيه بالفرقة الثانية إلى «آثار مصري - آثار إسلامي - آثار يوناني وروماني».

13- برنامج المساحة والخرائط.

14- برنامج علم النفس الإكلينيكي.

15- برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة.

مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس في الآداب

وتبلغ مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس في الآداب أربع سنوات جامعية، وينقسم العام الدراسي لكل فرقة إلى فصلين دراسيين، وتُعد مقررات الفصل الأول منتهية بالامتحان فيها بنهاية الفصل الأول وتُعلن نتيجة الطالب نجاحا أو رسوبا في نهاية العام الدراسي «الفصل الدراسي الثاني».

عميد كلية الآداب: الكلية تُعد من أهم الكليات الإنسانية والتربوية

ومن جهته، أكد الدكتور وليد شوقي البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ كلية الآداب تُعد من أهم الكليات الإنسانية والتربوية وتهدف إلى العمل على تعزيز معايير نظام إدارة الجودة بما يضمن تطبيق المعايير الدولية في مجال التعليم الجامعي، وتفعيل الدور العلمي لمد المجتمع بالمشروعات البحثية التي تُساهم في معالجة المشكلات بالحلِّ العلمي الرصين، كما تهدف أيضا إلى إعداد أكاديميين ومترجمين وباحثين نفسيين واجتماعيين ومنقبين آثاريين ولغويين وأدباء وفلاسفة وجغرافيين ومؤرخين بمهارات عالية في حقل الاختصاص.

وأوضح «البحيري»، أنّه يتم الاهتمام بالجانب التربوي والأخلاقي للطالب، والسعي إلى بث روح التسامح والتفاني، وتأكيد الالتزام بآداب التعامل الإنساني مع الذات أولاً، والإنسان ثانيا على وفق الشرائع السماوية والوضعية، بالإضافة إلي الانفتاح والتواصل مع المؤسسات العلمية في داخل مصر وخارجها، فضلاً عن تفعيل الجانب العلمي مع القطاع الخاص ضمن مناخ تنظيمي يتَّسم بروح الفريق وأخلاقية المهنة، وتعزيز الصلات بين الكلية وشرائح المجتمع المختلفة.