12 قسماً لاستقبال الطلاب.. تنسيق كلية الآداب جامعة كفر الشيخ 2022

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، والتي من بينها تنسيق كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ لعام 2022.

تنسيق كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ 2022

وحسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإن كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ للشعبة الأدبية، بمجموع 268 درجة، وبنسبة مئوية 65.36%، والأوراق المطلوبة للتقديم هي: شهادة الثانوية العامة وصورة منها، وشهادة الميلاد وصورة منها، و6 صور شخصية، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة من بطاقة الترشيح، والمصروفات الجامعية المقررة، ونموذج 2 جند للذكور، وطباعة استمارة كشف طبي من موقع الجامعة.

تاريخ وأقسام كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر أن كلية الآداب جامعة كفر الشيخ بدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1992/ 1993 باعتبارها فصولاً دراسية تابعة لكلية الآداب بجامعة طنطا، ثم استقلت مع استقلال جامعة كفر الشيخ في عام 2006، كإحدى المنارات الثقافية بمحافظة كفر الشيخ.

وتضم الكلية عدة أقسام، يصل مجموعها إلى 12 قسماً، وهي:

- قسم علم النفس.

- قسم التاريخ.

- قسم الآثار.

- قسم الإعلام.

- قسم الاجتماع.

- قسم الفلسفة.

- قسم المكتبات والمعلومات.

- قسم جغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.

- قسم اللغة العربية وآدابها.

- قسم اللغات الشرقية وآدابها.

- قسم اللغة الفرنسية وآدابها.

- قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.