كليات ومعاهد لطلاب المرحلة الثالثة في الشرقية.. «اعرف هتدخل ايه»

أعلن مكتب تنسيق الجامعات عن المتاح من كليات ومعاهد لطلاب المرحلة الثالثة الشعبة الأدبية في محافظة الشرقية، التي تضم طلاب الثانوية العامة المتبقين من المرحلتين الأولى والثانية، والناجحين بالدور الثاني.

كليات ومعاهد متبقية بالمرحلة الثالثة

وتحرص «الوطن» على تعريف الطلاب بالكليات والمعاهد المتاح الالتحاق بها في محافظة الشرقية ضمن تنسيق المرحلة الثالثة، وهي:

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية رياضية بنات الزقازيق

آداب انتساب موجه الزقازيق

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية

معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية

المعهد الفني التجاري بالزقازيق

المعهد الفني الصناعي بالزقازيق

ومن المقرر أن يتم استقبال طلبات التقديم خلال الأيام المقبلة، ويستمر تسجيل رغبات الطلاب في الكليات والمعاهد ضمن المرحلة الثالثة 2023 لمدة 5 أيام وقد يتم مدها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسب الحاجة إلى ذلك.

طريقة تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2023

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لوزارة التعليم.

- الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

- تسجيل الرغبات.

- الضغط على عبارة تم بعد التأكد من الرغبات.

-الاختيار من قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.