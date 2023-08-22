تنسيق معهد الألسن 2023.. اعرف الأماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة

حسمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق معهد الألسن 2023 ضمن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالشعب العلمية والأدبية.

وأوضحت الوزارة أن تنسيق معهد الألسن 2023 لم يعلن، إذ يأتي ضمن الأماكن الشاغرة للعلمي والأدبي، موضحة أن الأقسام المتاحة لكل شعبة تأتي على النحو التالي:

تنسيق معهد الألسن 2023 للعلمي:

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية).

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية.

تنسيق معهد الألسن 2023 للأدبي

- معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر.

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية.

الأماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة 2023

أعلنت قائمة تنسيق معهد الألسن 2023 للعلمي والأدبي عبر موقع التنسيق فضلا عن تحديد الأماكن الشاغرة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها، وجاءت كالتالي:

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية:

- تربية نوعية موسيقية بورسعيد.

- تربية رياضية بنات العريش.

- تربية نوعية موسيقية مطروح.

- تربية نوعية فنية مطروح.

- المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا.

- تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية.

- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

- تربية نوعية فنية بور سعيد.

- تربية موسيقية حلوان.

- الأماكن الشاغرة للشعب العلمية:

- تربية نوعية موسيقية بور سعيد.

- تربية رياضية بنين العريش.

- تربية رياضية بنات العريش.

- الفني التجارى بالزقازيق.

- تربية نوعية فنية مطروح.

- تربية شعبة تربية فنية السويس.

- تربية موسيقية حلوان.

- تربية رياضية بنات بني سويف.

- تربية نوعية فنية سوهاج.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة.

- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

- تربية نوعية موسيقية طنطا.