ضياء رشوان: التعليم يواجه مشكلات تتعلق بالمدرسين والأبنية التعليمية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، إنّ التعليم قبل الجامعي في مصر يواجه مشكلتين، الأولى تتعلق بعجز الأبنية التعليمية، حيث يصل العجز بها إلى 50 ألف فصل، والثاني يتعلق بالمدرسين ويقدره البعض بما بين 300 إلى 400 ألف مدرس.

نقطة كانت موضع شكوى وهي اختلاف السياسات

وأضاف «رشوان»، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «حديث الأخبار»، على قناة إكسترا نيوز، أن مصر بها تعليم خاص وتعليم خاص دولي وتعليم خاص مصري وتجريبي وحكومي وتعليم أزهري، مشيرًا إلى أن هناك نقطة كانت موضع شكوى، وهي اختلاف السياسات.

بعض المدارس تُعلم اللغة العربية والأخرى لا تعلمها

وتابع: «نعني باختلاف السياسات أن بعض المدارس تُعلم اللغة العربية والأخرى لا تفعل، وهناك مدارس تُدرس التاريخ وأخرى لا، وفي الحوار الوطني قلنا إن أنماط التعليم المختلفة مقبولة في أي دولة، لكن لابد أن تكون هناك سياسات تعليم موحدة، ويمكن لكل مدرسة أن تضع المناهج التي تريدها، لأن ذلك حقها، ولكن يجب ألا تخرج المواد الرئيسية الضرورية من إطار أنماط التعليم، فالتعليم الخاص ليس من حقه استبعاد اللغة العربية واستبعاد التربية الوطنية».

اقتراح بالسماح للمجتمع المدني ببناء المدارس

وواصل ضياء رشوان: «بالنسبة للأبنية التعليمية، اقترحنا وجود سماح قانوني للمجتمع المدني أن يبني مدارس ويشجع على بنائها، ويكون ذلك بناءً على اتفاقات مع وزارة التربية والتعليم، وفقًا لسياسات التعليم الموحد، وأن يبدأ العام الدراسي في 15 سبتمبر وليس 1 أكتوبر، حتى تجد الوزارة حًلا بخصوص المناهج، إما بتقليلها أو زيادة أيام العام الدراسي».