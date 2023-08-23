ما هي أفضل وسائل للادخار في الوقت الحالي؟.. خبير اقتصادي يوضح

مع زيادة أنواع الاستثمارات وتنوعها، يتجه العديد من الأشخاص للتساؤل حول أفضل الطرق للاستثمار في أموالهم وزيادة أرباحها، خاصة مع وجود وتوفر العديد من القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها سواء كانت الشهادات أو الذهب، وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» في السطور التالية أفضل وسائل والأوعية الادخارية في الوقت الحالي بحسب ما يوضحه المهندس محمد أبو عاصي، الخبير الاقتصادي.

ما هي أفضل وسائل للإدخار في الوقت الحالي

كشف المهندس المهندس محمد أبو عاصي الخبير الاقتصادي أن لا بد من جميع المواطنين أن يعرفوا قبل الذهاب إلى الادعاء الادخاري لا بد وأن يكونوا على أسباب الذهاب إليه، لأن السوق اسمها دورة حياة سوق نشيطة وقوي وبيعطي عمليات بيع وشراء وفي حالة نشاط مفاجئة يحدث عملية اختلال في العملية، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فأي مواطن يلجأ إلى بيع الأوعية الادخارية للحفاظ على قيمة الأوعية الادخارية بحيث تعطي نفس المنتج في العام المقبل.

الاستثمار في الذهب من أفضل وسائل الادخار

وأوضح أبو عاصم خلال لقائه عبر التليفزيون المصري: «أن الاستثمار في الذهب من أفضل وسائل الادخار للأموال الفائضة لدى الأفراد، وقد يتفوق على الادخار في العقارات، ويرجع ذلك إلى سهولة شرائه وبيعه وسهولة الاحتفاظ به، على العكس من الاستثمار في العقار والذي قد يحقق عائدا من ارتفاع الأسعار، وبالتالي فالذهب أداة للتحوط ضد المخاطر العالمية والمحلية التي قد تحدث».

العقارات أفضل الاستثمارات

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الاستثمار في العقار سواء أرض أو شقق من أفضل الاستثمارات، نظرًا لارتفاع السعر مع مرور الوقت، كما أنه يمكن القيام بتأجيرها والحصول على تدفق نقدي شهري دون متاعب أو نفقات، وبالتالي في هذه الحالة يتم تحقيق ميزتين امتلاك أصل ويرتفع ثمنه مع الوقت والحصول منه على عائد شهري أو سنوي في حالة القيام بتأجيره قائلا: «إن أفضلية الاختيار للوسيلة الاستثمارية المناسبة ترجع في كل حالة للفرد المستثمر طبقًا لأولوياته المالية وقدرته وأهم شيء المدة الزمنية التي يريد الاستثمار فيها».