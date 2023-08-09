أعلى عائد على شهادات الادخار 2023.. يصل إلى 40% في بعض البنوك

يبحث الكثيرون عن أعلى عائد على شهادات الادخار 2023، في البنوك المصرية، بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، بواقع 100 نقطة أساس.

أعلى عائد على شهادات الادخار 2023

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أعلى عائد على شهادات الادخار 2023 في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، وفق المواقع الرسمية للبنوك.

أعلى عائد على شهادات الادخار 2023 .. شهادة البنك العربي الإفريقي 40%

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- العائد على الشهادة: 40% من إجمالي قيمة الشهادة مدفوعة مقدماً.

- دورية صرف العائد على شهادة الادخار: يصرف مقدمًا.

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي.. الفائدة 22%

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: ثلاث سنوات.

- سعر العائد: 22% السنة الأولى 16% السنة الثالثة، 18% السنة الثالثة.

- دورية صرف العائد: شهري.

شهادة ابن مصر من بنك مصر.. الفائدة 22%

- مدة شهادة الادخار: 3 سنوات.

نوع العائد: ثابت.

- سعر العائد: 22% السنة الأولى 16% السنة الثالثة، 18% السنة الثالثة.

دورية صرف العائد: شهري.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.