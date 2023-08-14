أبرز شهادات الادخار في مصر.. عائد يصل لـ40%

تتنافس البنوك المصرية بتقديم أنواع مختلفة من الشهادات الادخارية في مصر، ليتهافت عليها العملاء، بعوائد مرتفعة ثابتة أو متغيرة بدوريات صرف متنوعة شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا، أو مدفوعة مقدمًا، وهناك شهادات تصل عائدها إلى 40%.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023، نرصد في السطور التالية أبرز شهادات ادخار في مصر بعوائد مرتفعة.

شهادة بنك التنمية الصناعية

يقدم بنك التنمية الصناعية، شهادة اختيارك بالجنيه المصري، مدتها 3 سنوات وعائد تراكمي مدفوع مقدمًا 39.14%، من قيمة الشهادة، والحد الأدنى للشراء في المرة الأولى 50 ألف جنيه، ويتيح زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه بدون حد أقصى.

شهادة البنك العربي الأفريقي

يوفر البنك العربي الأفريقي شهادة الإدخار المدفوعة مقدمًا، ومدتها 3 سنوات، والعائد 40% من قيمة الشهادة، والحد الأدنى لإصدار شهادة الإدخار، 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه وبدون حد أقصى.

شهادة البنك المصري الخليجي

يتيح البنك المصري الخليجي أعلى شهادات الادخار ثروة بلس، لأجل 3 سنوات ويكون العائد 23% في العام الأول وبعد ذلك متغيرًا حسب السعر المعلن للإيداع من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة، وبالنسبة للحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادة البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية بعائد متدرج، ومدتها 3 سنوات، إذ أن سعر العائد 22% بالنسبة للسنة الأولى و18% للسنة الثانية و16% للثالثة، والحد الأدنى ألف جنيه ومضاعفاتها.