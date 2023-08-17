تفاصيل شهادات الادخار في بنك التعمير والإسكان.. عائد ثابت ومدة 3 سنوات

يقدم بنك التعمير والإسكان أنواع مختلفة من شهادات الادخار من بينهم شهادة premium المميزة بحسب وصف البنك، إذ أنه يصرف العائد بدوريات متنوعة شهريًا وربع سنويًا ونصف سنويًا وسنويًا.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023، من البنك التعمير والإسكان، فإن شهادة بريميم يكون للأفراد، والمدة 3 سنوات، وبالنسبة للحد الأدنى للشراء ألف جنيه مصري ومضاعفاتها.

تفاصيل شهادة بريميم من بنك التعمير والإسكان

وسعر العائد على الشهادة بنك التعمير والإسكان 17.25% شهريًا، و17.5% ربع سنويًا، و17.75% نصف سنويًا، و18% سنويًا، بحسب جدول بيانات البنك.

سعر الاسترداد من بنك التعمير والإسكان

وسعر الاسترداد لشهادة بريميم في بنك التعمير والإسكان، بالنسبة للخصم يكون من بعد 6 أشهر حتى السنة الأولى يكون 6%، وبالنسبة للسنة الثانية 5%، والسنة الثالثة 4%.

شهادات بنك التعمير والإسكان

ويوفر بنك التعمير والإسكان العديد من الشهادات الأخرى «الشهادة الثلاثية luxury، والشهادة الذهبية، وشهادة رويال بلس، وشهادات الإيداع» وغيرهم.