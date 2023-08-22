مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: بريكس بداية لتغيير النظام المالي العالمي

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن قمة «بريكس» المنعقدة في جنوب إفريقيا ستؤثر في العالم أجمع، مشيرًا إلى أن هذه القمة بداية إرهاصات لتغير النظام المالي العالمي.

تغيير النظام المالي العالمي

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على في Ten، مساء الثلاثاء، أن تغيير النظام المالي العالمي سيأخذ بعض الوقت، خاصة وأن احتياطي البنوك المركزية للدول المكونة لـ بريكس يحتوي على جزء كبير من العملة الأجنبية، والقضاء على الدولار بهذه الدول من شأنه أن يؤثر سلبًا عليها.

وأضاف أن هذا التجمع بداية استفاقة لدول الجنوب لأنه يبحث عن تقليل الاعتماد على الدولار، من خلال التعامل التجاري بالعملات المحلية، مشيرًا إلى أن كافة وكالات الأنباء في العالم تتابع هذه القمة التي هي بمثابة بداية الحرب التجارية بين الـ بريكس والعالم الغربي، فهناك 23 دولة تقدمت بطلب للانضمام لهذا التجمع من بينها مصر، معقبًا: «هذا التجمع بداية للخروج من خديعة الدولار».

بنية تحتية صخمة في مصر

وأوضح أن مصر من الدول الناشئة، ورغم الأزمات الاقتصادية استطاعت مصر إعداد بنية تحتية ضخمة، مضيفًا أن المواطن البريطاني يشكو من ارتفاع أسعار الغذاء والبترول، مستطردًا: «فاتورة الغاز مضروبة في أربعة في أوروبا، يعني المواطن اللي كان يدفع 100 دولار، دلوقتي بيدفع 400».