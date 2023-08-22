نهاية عصر الدولار.. أهم تصريحات الرئيس بوتين خلال قمة مجموعة بريكس

ألقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة اليوم أما قمة مجموعة بريكس، تحدث فيها عن العديد من الأمور التي تخص الأزمة بين روسيا وأوكرانيا والدولار كعملة عالمية، إضافة إلى مجموعة من الرسائل التشجيعية لشركائه في العالم، فماذا كانت أهم تصريحاته؟

بوتين يؤكد التخلي عن الدولار كعملة عالمية

أكد بوتين خلال كلمته تخلي بلاده عن اعتبار الدولار عملة عالمية، مؤكدًا أن هذه المسألة لا رجعة فيها، موضحًا أن دول بريكس بدأت بالفعل في التخفيف من ارتباطها بالدولار، وفق ما نشر موقع «سكاي نيوز العربية».

وجاءت كلمة الرئيس بوتين، اليوم، في قمة بريكس، عبر الفيديو كونفرانس، بعد تعذر حضوره إلى جنوب أفريقيا مقر القمة.

وأضاف خلال كلمته، أن قمة بريكس تناقش مختلف القضايا الخاصة بالعملات المحلية، وكيف يمكن اعتمادها خلال التعاملات المالية بين البلدان الخمسة أعضاء بريكس.

وتابع بأن بنك التنمية التابع للدول الأعضاء أصبح بديلا للمؤسسات المالية في الغرب، ويلعب دورا وثيقا في تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المجموعة، مؤكدًا أن التعاون بين الدول الأعضاء قائم على الاحترام المتبادل، وأن قيمة الاستثمار فيما بينهم زادت بنسبة 6 أضعاف.

أشار بوتين خلال كلمته إلى التحديات التي تشهدها مجموعة بريكس، ومنها اضطراب أسعار الطاقة، والتصرفات غير المسؤولة من بعض الدول على حد وصفه، مؤكدًا التزام روسيا بتوفير الاحتياجات الغذائية للدول المحتاجة وفي مقدمتها الأفريقية.

أكد أن روسيا قادرة على تعويض صادرات أوكرانيا في ظل الإنتاج الجيد لهذا العام، مضيفًا أن بلاده على استعداد لتوزيع الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الغربية مجانًا.

قمة بريكس

وتأتي قمة بريكس التي تنعقد على مدار 3 أيام في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، كأول لقاء بين رؤساء المجموعة منذ بدء جائحة كورونا.

وتضم قمة بريكس 5 اقتصادات، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.