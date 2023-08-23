ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد؟.. طبيب يوضح

بعد ظهور إيجابية نتائج عينات تحليل حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد Eg.5، المعروف أيضًا بـ«إيريس» في مصر، أوضحت وزارة الصحة أن الأعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا «كوفيد 19»، ويتساءل الكثيرون ما هي الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمتحور الجديد، وطرق الوقاية منه؟

سرعة انتشار المتحور الجديد Eg.5

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية الحيوية، إن الفيروسات ومتحوراتها تسبب العديد من المشكلات الصحية الكبيرة، والذي كان آخرها المتحور الجديد Eg.5، إذ حقق شهرة بسبب سرعة انتشاره، وتطوره في مراوغة الجهاز المناعي.

وأضافت «عبد الوهاب»، خلال حديثها مع «الوطن»، أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور أوميكرون الجديد، الذي يصيب الجهاز التنفسي العلوي، هم أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، وأصحاب مرض الغدة الدرقية، وأصحاب أمراض المناعة الذاتية.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد

وتابعت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية الحيوية، أن كبار السن والأطفال، والطاقم الطبي، ضمن أبرز الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد، مشيرة إلى أن هذه الفئات يجب أن تخضع للتحاليل والفحوصات باستمرار، والابتعاد عن أي مصدر عدوة.

الوقاية من الإصابة من متحور Eg.5

العزل في غرفة منعزلة عن باقي أفراد الأسرة، عند شعور الإنسان بدور البرد، حتى إذا كان بسيط، فضلا عن ارتداء الماسك «الكمامة»، وأخيرا أن يلزم الراحة، والحرص على غسل اليدين واستخدام الكحول، والحصول على تطعيمات الإنفلونزا الموسمية والكورونا.