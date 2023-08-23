إنقاذ 7 أطفال بطائرة هليكوبتر.. كل ما تريد معرفته عن حادث تلفريك باكستان؟

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في باكستان، أنوار الحق كاكار، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، عن إنقاذ 8 ركاب كانوا عالقين في تلفريك تعطل بهم، وآخرهم منذ لحظات، وكان الركاب يتألفون من 7 أطفال ومعلمهم، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

استخدام طائرة هليكوبتر في عمليات الإنقاذ

وبعد مرور أكثر من 14 ساعة من تعطل التلفريك ومحاولات إنقاذ، استطاع فريق الإنقاذ من إخراج الركاب العالقين باستخدام طائرة هليكوبتر ونقلهم إلى مكان أمان.

وفي صباح اليوم، وقعت حادثة تلفريك مروعة، إذ علق 8 أشخاص في عربة التلفريك أثناء سفرهم إلى مدرستهم، وتعرض الكابل الذي كان يحمل العربة للقطع من قبل اثنين من الكابلات الرئيسية، مما أدى إلى ميل خطير للعربة وتعلقها بكابل واحد فقط.

إرسال خبراء في مجالات الكابلات للمساعدة في عمليات الإنقاذ

ووفقًا للمصدر، أرسل الجيش خبراء في مجال الكابلات إلى المنطقة لإنقاذ الأطفال العالقين في التلفريك، وتمّ استخدام منصة صغيرة لنقلهم عبر الكابل وإخراجهم بأمان.

وصرح عبدالناصر خان، أحد السكان، لوكالة «رويترز»: «إنها عملية بطيئة ومحفوفة بالمخاطر، ويقوم المنقذ بربط نفسه بحبل ثم يستقل عربة تلفريك أخرى لإنقاذهم واحدًا تلو الآخر».

التلفريك يبعد عن الأرض بـ275 متراً

وصرح شارق رياض خاتاك، مسؤول الإنقاذ في الموقع، بأن «العربة المعلقة تواجه عقبة في منتصف الطريق فوق وادٍ يرتفع بحوالي 275 مترًا عن سطح الأرض». وأضاف خاتاك بأن استخدام طائرات الهليكوبتر في عمليات الإنقاذ أمرًا صعب بسبب الرياح العاصفة في المنطفة، وقد شهدنا أن المروحة قد أحدث زعزعة في التلفريك.

وتجمعت حشود من السكان المحليين في المنطقة الجبلية، التي تبعد 200 كيلومتر عن العاصمة إسلام أباد، لمراقبة عملية الإنقاذ بفارغ الصبر.