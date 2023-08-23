بوتين يجتمع مع القائم بأعمال رئيس لوجانسك: خط التماس مستقر

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوضع حاليا على خط التماس بأنه مستقر وذلك خلال اجتماع مع القائم بأعمال رئيس مقاطعة لوجانسك، ليونيد باسيشنيك.

الوضع على خط التماس مستقر

ونقلت «روسيا اليوم» عن بوتين قوله للقائم بأعمال رئيس مقاطعة لوجانسك إنه يمكنك أن ترى بنفسك أصبح الوضع على خط التماس مستقرا.

وأشار بوتين إلى أن كييف تتصرف كما لو أن جنود القوات الأوكرانية ليسوا مواطنين في هذا البلد، ويدفعونهم للموت، مضيفًا «أحيانا أنظر إلى ما يفعله الجانب الآخر، ويكون لدي انطباع بأن هؤلاء ليسوا شعبهم على الإطلاق».

وتابع: «أولئك الذين يدفعونهم إلى الأمام في حقول الألغام، وتحت ضربات المدفعية، إنهم يتصرفون كما لو أنهم ليسوا مواطنيهم على الإطلاق».

وأعرب بوتين عن تفاجئه من تصرفات القيادة الأوكرانية مضيفًا «هذا مذهل، لكن هذا شأنهم ومشكلتهم».

سكان لوجانسك يتعافون من الآثار التي خلفتها الأزمة

وأكد بوتين أن سكان لوجانسك يتعافون من الآثار التي خلفتها الأزمة، وأن السكان يعودون حاليًا إلى المنطقة وأنها تشهد تدفقا إيجابيا، معربًا عن ثقته في الفريق القائم بأعمال رئيس المقاطعة وأنه سيتمكن من الاستمرار في حل القضايا التي تواجه المنطقة.

وشدد الرئيس الروسي على أن هناك قضايا واضحة تماما تتعلق بالحاجة إلى استعادة القطاع السكني والقطاع الاجتماعي والاتصالات والإسكان والخدمات المجتمعية، ولكن هذه كلها قضايا حياتية يومية، معربًا عن تأكده أن فريق إدارة المقاطعة سيكون قادرا على حل هذه المشكلة.

بوتين يتحدث عن أهم مشاكل لوجانسك

وتحدث بوتين عن القائم بأعمال رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية ليونيد باسيشنيك، وفريقه مؤكدًا أنهم يبذلون الكثير لضمان حل هذه القضايا، مضيفًَا «أرى أنكم بشكل عام تقومون بعمل جيد، الأمور تسير بشكل جيد».

ووجه بوتين رسالة لـ باسيشنيك قائلًا «أتمنى لك كل التوفيق، وسنساعدك بالتأكيد».

وكشف بوتين عن أهم القضايا المطلوب العمل عليها وهي حل القضايا الأمنية، والتفكير في استعادة الاقتصاد والمجال الاجتماعي وزيادة النمو الاقتصادي والمضي قدما. في المجال الاجتماعي، وفي المجال الاقتصادي، معتبرًا أن المشكلة الرئيسية، هي دخل الناس المتواضع وارتفاع الأسعار مشددًا على دعم القيادة الروسية لهم لحل هذه المشكلات.