نشوب حريق في فيلا وإصابة حارسها بأكتوبر.. ماس كهربائي السبب

اندلع حريق في فيلا بمدينة 6 أكتوبر، أسفر عن احتراق الطابق الأرضي بأكمله وإصابة حارس الفيلا، وتمّ إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية بأشراف اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية والعقيد ياسر يسري وكيل الإدارة.

إخطار باندلاع النيران في فيلا

تلقى النقيب يوسف عبدالعاطي، من قوة الحماية المدنية، إخطارًا من عمليات النجدة بنشوب حريق بفيلا، وانتقل رجال الحماية المدنية.

اشتعال النيران بالطابق الأرضي

وتبين اشتعال الطابق الأرضي كاملا، وإصابة حارس الفيلا بـ حروق طفيفة، وتمّ نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبسؤال مالك الفيلا رجح أنَّ يكون ماس كهربائي، وتمّ إخماد الحريق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.