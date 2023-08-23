ترانسفير ماركت يحسم الجدل بشأن انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة.. عرض جديد

كشف موقع ترانسفير ماركت عن نسبة انتقال محمد صلاح، أسطورة ليفربول وقائد المنتخب الوطني، إلى اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد الأنباء التي ترددت بشأن موافقة «مو» على الانتقال للدوري السعودي على غرار أكثر من لاعب عالمي من بينهم نيمار للهلال وساديو ماني للنصر السعودي ورياض محرز وفيرمينو لأهلي جدة ومن قبلهم كريستيانو رونالدو للنصر.

تواجد فريق إيه سي ميلان على الخط

وجاءت نسبة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة حسب موقع ترانسفير ماركت والذي يهتم بانتقالات اللاعبين والمدربين للأندية في جميع دوريات العالم 60% حسب الأنباء المتداولة، فيما كانت المفاجأة تواجد فريق إيه سي ميلان على الخط، على الرغم من عدم وجود أي أنباء بشأن النادي الإيطالي والنجم المصري ولكن ترانسفير ماركت كشف بأن نسبة انتقال صلاح لميلان 29%.

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