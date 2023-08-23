عاجل.. مفاجأة عرض خيالي لـ محمد صلاح من اتحاد جدة.. صحف سعودية تكشف

اهتمت الصحف السعودية بمحاولات نادي اتحاد جدة بضم لاعب المنتخب الوطني المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إلى صفوفه في صفقة من العيار الثقيل، ليدعم صفوف «العميد» في كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من الـ12 حتى الـ22 من ديسمبر المقبل في جدة.

«الوطن» ترصد لكم أبرز تعليقات الصحف السعودية على انتقال محمد صلاح للاتحاد، كما يلي:

«عكاظ»: نادي الاتحاد يبذل مساعي قوية وأخيرة مع إدارة ليفربول

نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر خاصة أن إدارة شركة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تتواجد حالياً في العاصمة البريطانية لندن للتوقيع مع صلاح كلاعب جناح، وذلك قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف المصدر أن نادي الاتحاد يبذل مساعي قوية وأخيرة مع إدارة ليفربول، خصوصاً أن اللاعب أعطى موافقة على العرض المقدم مالياً، لافتاً إلى أن النادي يملك أكثر من خيار بمركز الجناح في حال عدم إتمام الصفقة.

«الوطن السعودية» تكشف تفاصيل عقد صلاح

ونقلت صحيفة «الوطن السعودية» عن مصادر أن الاتحاد عرض على صلاح ما يفوق 738 مليون ريال لموسمين، ما يعادل قرابة 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 287 مليون ريال.

وأبدى الاتحاد استعداده لدفع 1.025 مليار ريال سعودي لانتقال الفرعون المصري لصفوفه.

صحيفة المدينة السعودية: ليفربول لن يصمد أمام ضغط الاتحاد

كشفت صحيفة المدينة السعودية أن مسؤولي نادي الاتحاد يضغطون بقوة لإتمام صفقة صلاح في الميركاتو الحالي، ويعتبر الاتحاديون أنها ستكون الصفقة الأقوى في حال إتمامها.

وعلمت «المدينة» أن الألماني يورجن كلوب، يقف بقوة في طريق إتمام الصفقة، لحاجته إلى صلاح، مؤكدة أن ليفربول لن يصمد طويلًا أمام العرض الاتحادي.