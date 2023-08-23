كل ما تريد معرفته عن الكشف البترولي الجديد في خليج السويس

أوضح المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل الكشف البترولي الجديد بمنطقة امتياز خليج السويس، وأضاف أنه تم اكتشاف سلسلة من آبار النفط ويبلغ إنتاج النفط حوالي 4000 برميل يوميا، مؤكدا أنه تم اكتشاف أول بئر من النفط الخام وتسمى بحقل شمال جيسوم النفطي.

وكشف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية على شاشة DMC، تفاصيل البئر وذلك وفقا لما يلي:

- تم العثور على خزان رئيسي.

- يصل إنتاجها لـ 23 ألف برميل يوميا، ما يؤكد أن هذه المنطقة لا تزال واعدة ولم تبح بكامل أسرارها.

- الخزان يحفز الشركاء الأجانب لضخ استثمارات وحفر آبار جديدة ما يؤدي إلى زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام ويعوض النقص الطبيعي للآبار.

- ستتم خلال الخطة القادمة طرح مزادات بالبحر الأحمر ستبدأ الحفر مع بداية العام الجديد، ولدينا اكتشافات بترولية واعدة.