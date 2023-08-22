«البترول»: الكشف الجديد يحفز الشركاء الأجانب لضخ استثمارات وحفر آبار جديدة

تحدث المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، عن كشف بترولي جديد بمنطقة امتياز خليج السويس، قائلا: «تم اكتشاف عدد من الآبار بها نحو 4 آلاف برميل في اليوم»، مؤكدا أنه لأول مرة نعثر على الزيت الخام، والبئر اسمها حقل شمال جيسوم.

العثور على الخزان الرئيسي

وأضاف حمدي عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC، أنه تم العثور على خزان رئيسي، إذ وصلنا للإنتاج لـ 23 ألف برميل يوميا، ما يؤكد أن هذه المنطقة لا تزال واعدة ولم تبح بكامل أسرارها.

ضخ استثمارات جديدة

ولفت حمدي عبد العزيز إلى أن وجود هذا الخزان يحفز الشركاء الأجانب لضخ استثمارات وحفر آبار جديدة، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام ويعوض النقص الطبيعي للآبار، مشيرا إلى أنه يتم خلال الخطة القادمة طرح مزادات بالبحر الأحمر ستبدأ الحفر مع بداية العام الجديد، ولدينا اكتشافات بترولية واعدة.