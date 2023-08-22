رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«البترول»: الكشف الجديد يحفز الشركاء الأجانب لضخ استثمارات وحفر آبار جديدة

كتب:

محمد عزالدين
10:02 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
المهندس حمدي عبدالعزيز

المهندس حمدي عبدالعزيز

تحدث المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، عن كشف بترولي جديد بمنطقة امتياز خليج السويس، قائلا: «تم اكتشاف عدد من الآبار بها نحو 4 آلاف برميل في اليوم»، مؤكدا أنه لأول مرة نعثر على الزيت الخام، والبئر اسمها حقل شمال جيسوم.

العثور على الخزان الرئيسي

وأضاف حمدي عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC، أنه تم العثور على خزان رئيسي، إذ وصلنا للإنتاج لـ 23 ألف برميل يوميا، ما يؤكد أن هذه المنطقة لا تزال واعدة ولم تبح بكامل أسرارها.

ضخ استثمارات جديدة

ولفت حمدي عبد العزيز إلى أن وجود هذا الخزان يحفز الشركاء الأجانب لضخ استثمارات وحفر آبار جديدة، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام ويعوض النقص الطبيعي للآبار، مشيرا إلى أنه يتم خلال الخطة القادمة طرح مزادات بالبحر الأحمر ستبدأ الحفر مع بداية العام الجديد، ولدينا اكتشافات بترولية واعدة.

اقرأ المزيد:

وزير البترول يبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون في مجالات الطاقة

بالأسماء.. «الملا» يصدر حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات قطاع البترول

تعاون بين البترول والصناعة لتقديم خدمات استشارية لمشروعات المثلث الذهبي

تنسيق كليات علمي رياضة 2023 المرحلة الأولى.. البترول والهندسة بالمقدمة

نتيجة تنسيق كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس 2023

«البترول» تبحث تنفيذ مشروع لإدارة المخلفات الزراعية والحيوانية في بورسعيد
بقلم محمد عزالدين