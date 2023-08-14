تنسيق كليات علمي رياضة 2023 المرحلة الأولى.. البترول والهندسة بالمقدمة

ظهر تنسيق كليات علمي رياضة 2023 المرحلة الأولى، اليوم، التي أعلنها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، وذلك لطلاب الشعبة الهندسية، الحاصلين على 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، والبالغ عددهم 10513 طالبا وطالبة، ويمكنهم الآن، معرفة نتيجة تنسيقهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لبوابة مصر الرقيمة.

تنسيق كليات علمي رياضة 2023 المرحلة الأولى

ووفقًا لما أعلنت وزارة التعليم العالي، في بيان بها، جاء تنسيق كليات علمي رياضة 2023 المرحلة الأولى، التي اكتمل العدد بها وعددها 109 كليات، لتأتي الهندسة في المقدمة، وعلى رأسها، هندسة بترول وتعدين السويس، ثم كليات الهندسة في جميع الجامعات المصرية، وبعدهم كليات حاسبات وذكاء اصطناعي.

تنسيق كليات علمي رياضة 2023 المرحلة الأولى بالدرجات

ويمكن لطلاب الثانية العامة، معرفة تنسيق كليات علمي رياضة 2023 المرحلة الأولى، وفقًا لترتيب الكليات وبالدرجات كما يلي:

هندسة بترول وتعدين السويس 386

هندسة الزقازيق 364.5

هندسة المنصورة 364.5

هندسة عين شمس 363.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5

هندسة دمياط 361.5

هندسة بورسعيد 359

هندسة طنطا 358

هندسة بنها بشبرا 357.5

هندسة الإسكندرية 357

هندسة حلوان 356.5

هندسة كفر الشيخ 356.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 356

هندسة بنها 355.5

هندسة السويس 355

هندسة المنوفية بشبين الكوم 355

هندسة حلوان بالمطرية 354

هندسة الفيوم 352.5

هندسة جنوب الوادي 351.5

هندسة بني سويف 351

هندسة أسوان 350

هندسة المنيا 350

هندسة سوهاج 349.5

هندسة أسيوط 349

هندسة الطاقة أسوان 348.5

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 347.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5

تخطيط عمراني القاهرة 342