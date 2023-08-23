عاجل.. مصير انتقال محمد صلاح رسميا لـ اتحاد جدة مقابل 135 مليون يورو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، نبأ بشأن محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وملف مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي، والذي يحاول بكل قوة لضم نجم المنتخب الوطني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مغردون يزعمون تعاقد صلاح مع اتحاد جدةونشر أكثر من مغرد عبر موقع «إكس» تغريدة تضمنت الآتي: محمد صلاح يتعاقد مع اتحاد جدة السعودي لمدة 3 مواسم مقابل 135 مليون يورو وبراتب سنوي يصل إلى 4 مليارات جنيه قادما من ليفربول.

لم يتم الإعلان رسميا عن نتيجة التفاوض مع صلاح

الأمر غير صحيح نهائيًا حيث لم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن سواء كان من ليفربول أو من الاتحاد بجانب لم ينشر أي مصدر إعلامي سواء كان سعوديا أو عالميا أوروبيا أو إنجليزيا هذا الخبر، وكل ما تم نشره هي سير المفاوضات فقط بين مجلس اتحاد جدة وإدارة ليفربول وأن هناك مرونة من جانب محمد صلاح وإدارة الريدز إلا أن يورجن كلوب يقف عائقا أمام الأمر ويرفض رحيله عن الفريق في هذا التوقيت.

وستشهد الساعات المقبلة تطورات بشأن ملف محمد صلاح واتحاد جدة سواء كان بالرفض النهائي أو تطور جديد يخص انتقال اللاعب للدوري السعودي.