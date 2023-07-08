استقبلت جوارديولا وروبرتسون..السياحة مستمرة رغم حرارة الطقس في أسوان

تواصل محافظة أسوان استقبال السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم، رغم ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف على الرغم من أنها وجهة سياحية شهيرة في فصل الشتاء وتتميز بمزاراتها الأثرية والتاريخية العريقة، مثل معبد فيلة ومعبد الأبو سمبل والسد العالي وغيرها من المشاهد الأثرية والجزر النيلية.

موجة حارة في أسوان

وبالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدها المدينة مازالت تجذب السياح بجمالها الفريد وأهميتها الثقافية والتاريخية وتتوافد الرحلات السياحية والفنادق العائمة على مدينة أسوان، حيث يتم استقبال الأفواج بالمراسى السياحية بكورنيش النيل عدد كبير من الزوار والشخصيات كان آخرها الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشيستر سيتي الإنجليزي وصانع المحتوى الشهير الألماني نويل روبرتسون.

وتحرص الدولة المصرية على توفير منتج سياحي متميز للزوار، وقد أثمرت العروض الترويجية عن زيادة في حركة السياحة خلال الموسم الحالب إذ تمتلك أسوان العديد من الأنماط السياحية المميزة، والتي تجذب السياح الراغبين في استكشاف الحضارة المصرية القديمة والاستمتاع بالأجواء الرائعة في المدينة.

كما تشهد رحلات «النايل كروز» والبواخر السياحية الأخرى زيادة في الحركة السياحية في نهر النيل، حيث يتمتع السياح بمشاهدة المعالم الأثرية الرائعة والطبيعة الخلابة خلال رحلاتهم.

تنظيم الحركة المرورية وتكثيف أعمال النظافة

وتقوم الأجهزة التنفيذية في محافظة أسوان بالعمل على تنظيم الحركة المرورية وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والحواجز والاستندات، وذلك لتحسين البيئة السياحية وتوفير تجربة ممتعة للزوار. وتتابع الأجهزة المعنية أيضًا إحلال وتجديد عربات الحنطور والتأكد من التزام صاحبيها بقواعد السير والوقوف.

وبالرغم من ارتفاع درجات الحرارة إلا أن هذه الأماكن بمحافظة أسوان تستمر في استقبال السياح والزوار بشكل مميز وفقًا للمرشدة السياحية يسرا محمد.

معبد إدفو

هو أكبر المعابد الأثرية الواقعة في محافظة أسوان حيث يعود تاريخه إلى العصر البطلمي ويحتوي على عدد كبير من النقوش والزخارف الجميلة التي ترسم صورًا للآلهة والملوك والأحداث التاريخية ولا يزال يستقبل زواره من المصريين والجنسيات المختلفة خلال فصل الصيف.

معبد أبوسمبل

يعد من أهم المعابد الأثرية في جنوب مصر و يقع على بعد حوالي 290 كيلومتراً جنوب مدينة أسوان و يعود تاريخ بناء المعبد إلى عهد الملك رمسيس الثاني في القرن الـ13 قبل الميلاد، ويعتبر المعبد مخصصاً لعبادة آمون رع، إله الشمس والحياة ويتميز معبد أبو سمبل بواجهته الضخمة التي تمثل أربع تماثيل للملك رمسيس واستقبل خلال الأيام الأخيرة الماضية عددًا من الزوار.

الجزر النيلية

تضم المحافظة العديد من الجزر النيلية الجميلة ذات المناظر الخلابة والتي تعتبر وجهة سياحية رائعة للزوار الذين يرغبون في استكشاف جمال النيل والاستمتاع بالسباحة والتجديف في فصل الصيف والاستمتاع بالطبيعة الساحرة في المنطقة مثل جزيرة النباتات وإلفنتين وأجليكا وسهيل وبربر.

معبد وجزيرة فيلة

يشهد معبد فيلة منذ بداية فصل الصيف إقبالاً كبيراً من السياح من مختلف دول العالم، حيث يعتبر واحداً من المعابد الأثرية الهامة في مصر، ويقع على جزيرة في منتصف نهر النيل في مدينة أسوان. يعود تاريخ بناء المعبد إلى العصر الفرعوني القديم، ويعتبر معبد فيلة من أهم المعابد التي شيدت في جنوب مصر.

متحف النوبة

لم تمنع حرارة الصيف ضيوف أسوان من مصر وخارجها التعرف على ثقافة النوبة الممتدة عبر التاريخ وتستمر زيارات المتحف الذي بني على مساحة تبلغ 50,000 متر مربع ويضم أكثر من 5,000 قطعة أثرية تمثل مختلف مراحل تطور الحضارات المصرية والنوبية، ويتضمن العرض الخارجي للمتحف 68 قطعة فريدة من التماثيل الكبيرة وتعتبر قطعة العرض الأكثر جاذبية هي هيكل عظمي نادر يعود لإنسان عمره 200,000 سنة، تم اكتشافه في منطقة إدكوباتيه بأسوان عام 1982.