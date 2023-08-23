المشدد 3 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار في منزل بالمطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل منزل في المطرية بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزامهم المصاريف الجنائية.

قسم المطرية يتلقى بلاغا بالتنقيب عن الآثار

البداية عندما تلقى قسم شرطة المطرية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بقيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار في دائرة القسم.

القبض على المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته وجرى إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم الأدوات التي تستخدم في الحفر، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.