تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في المطرية.. وقانوني يوضح العقوبة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية، وكانت جهات التحقيق قد أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

العقوبة القانونية للمتهمين بالتنقيب عن الآثار

أحمد البرنس المحامي أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018، المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 تنص على أنه يُعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجلًا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة المطرية بالقاهرة، فقد تمكّن رجال الشرطة من ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل، وتمّ اقتياد المتهمين الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.