حملة تموينية مكبرة على المنشآت الغذائية في المطرية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة المطرية حملة تموينية مكبرة على عدد من المحلات التجارية لبيع السلع الغذائية والمنشآت لصبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء علي التلاعب والغش والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وبتشكيل لجان مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والاشغالات.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية

وقال نادر محي الدين بشير، رئيس مركز ومدينة المطرية، في بيان إن الحملة التموينية أسفرت عن المرور على عدد 8 منشآت غذائية متنوعة، وجرى تحرير عدد 3 محاضر صحية من نقص اشتراطات وتحرير عدد 2 محضر عدم حمل شهادات صحية، وإعدام كمية 45 كيلوغرام أغذية مختلفة ومتنوعة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد 4 محاضر بيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كما شاركت في الحملة قوة من شرطة البيئة والمسطحات.

تكثيف الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة بالمطرية

وأكد رئيس مجلس مدينة المطرية تكثيف الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، وكل المخالفات التموينية والمتابعة مستمرة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، في نطاق المدينة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.